Гол на 1-й минуте, первые очки. Атлетик и Карабах определили сильнейшего
Баски одержали победу со счетом 3:1
В среду, 22 октября, прошел матч 3-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между испанским «Атлетиком» и «Карабахом».
Матч прошел на стадионе «Сан-Мамес», который находится в Бильбао. Поединок завершился победой хозяев со счетом 3:1.
Гости забили уже на первой минуте – отличился Лендру Андраде. Отыгрались испанцы в конце первого тайма, голом отличился Горка Гурусета. Вывел вперед басков Роберт Новваро на 70-й минуте. Закрыл вопрос о победителе матча Гурусета, который оформил дубль на 88-й.
Украинский футболист Алексей Кащук начал матч в запасе и вышел на поле на 68-й минуте.
«Карабах» в первых двух матчах основы ЛЧ одержал две неожиданные победы и имеет шесть очков. «Атлетик» выиграл свой первый матч и набрал первые очки в розыгрыше еврокубка этого года.
Лига чемпионов. Основной этап, 3-й тур, 22 октября.
Атлетик – Карабах – 3:1
Голы: Гурусета, 40, 88, Новваро, 70 – Андраде, 1.
