Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гол на 1-й минуте, первые очки. Атлетик и Карабах определили сильнейшего 
Лига чемпионов
22 октября 2025, 21:38 | Обновлено 22 октября 2025, 21:48
440
0

Гол на 1-й минуте, первые очки. Атлетик и Карабах определили сильнейшего 

Баски одержали победу со счетом 3:1

22 октября 2025, 21:38 | Обновлено 22 октября 2025, 21:48
440
0
Гол на 1-й минуте, первые очки. Атлетик и Карабах определили сильнейшего 
Getty Images/Global Images Ukraine. Атлетик – Карабах

В среду, 22 октября, прошел матч 3-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между испанским «Атлетиком» и «Карабахом».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч прошел на стадионе «Сан-Мамес», который находится в Бильбао. Поединок завершился победой хозяев со счетом 3:1.

Гости забили уже на первой минуте – отличился Лендру Андраде. Отыгрались испанцы в конце первого тайма, голом отличился Горка Гурусета. Вывел вперед басков Роберт Новваро на 70-й минуте. Закрыл вопрос о победителе матча Гурусета, который оформил дубль на 88-й.

Украинский футболист Алексей Кащук начал матч в запасе и вышел на поле на 68-й минуте.

«Карабах» в первых двух матчах основы ЛЧ одержал две неожиданные победы и имеет шесть очков. «Атлетик» выиграл свой первый матч и набрал первые очки в розыгрыше еврокубка этого года.

Лига чемпионов. Основной этап, 3-й тур, 22 октября.

Атлетик – Карабах – 3:1
Голы: Гурусета, 40, 88, Новваро, 70 – Андраде, 1.

По теме:
ВИДЕО. Три пенальти и красная: за тайм матча ЛЧ Челси – Аякс забито 5 голов
ВИДЕО. Ливерпуль пропустил в первом тайме, но ответил тремя голами
Спортинг – Марсель. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Карабах Агдам Атлетик Бильбао Алексей Кащук Лига чемпионов
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Я не слышал об этом клубе». Форвард Шахтера удивил поляков
Футбол | 22 октября 2025, 22:11 0
«Я не слышал об этом клубе». Форвард Шахтера удивил поляков
«Я не слышал об этом клубе». Форвард Шахтера удивил поляков

Лука Мейреллиш признался, что совсем недавно узнал о существовании варшавской «Легии»

КРАСЮК – о соперниках Усика: «Нищебродов покормит и засветит по ТВ»
Бокс | 22 октября 2025, 15:32 7
КРАСЮК – о соперниках Усика: «Нищебродов покормит и засветит по ТВ»
КРАСЮК – о соперниках Усика: «Нищебродов покормит и засветит по ТВ»

Промоутер не видит резона Усику выходить в ринг

Фейерверк голов. Турнирная таблица после зрелищного вечера Лиги чемпионов
Футбол | 22.10.2025, 06:23
Фейерверк голов. Турнирная таблица после зрелищного вечера Лиги чемпионов
Фейерверк голов. Турнирная таблица после зрелищного вечера Лиги чемпионов
Динамо может подписать украинца. Он играл за Шахтер и наказал Барселону
Футбол | 22.10.2025, 07:32
Динамо может подписать украинца. Он играл за Шахтер и наказал Барселону
Динамо может подписать украинца. Он играл за Шахтер и наказал Барселону
Забарный разозлил журналиста из Франции. Тот рассказал о будущем игрока
Футбол | 22.10.2025, 19:08
Забарный разозлил журналиста из Франции. Тот рассказал о будущем игрока
Забарный разозлил журналиста из Франции. Тот рассказал о будущем игрока
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ротань поставил цель подписать игрока Динамо. Известна позиция киевлян
Ротань поставил цель подписать игрока Динамо. Известна позиция киевлян
22.10.2025, 07:58 10
Футбол
Экс-суперник Кличко: «Ты худший боксер всех времен. Он всех обманул»
Экс-суперник Кличко: «Ты худший боксер всех времен. Он всех обманул»
21.10.2025, 00:09
Бокс
В США объяснили, чего не хватает Усику, чтобы стать большим боксером
В США объяснили, чего не хватает Усику, чтобы стать большим боксером
22.10.2025, 06:22 4
Бокс
ВИДЕО. Реакция Луиса Энрике на удаление Забарного и победу в матче ЛЧ
ВИДЕО. Реакция Луиса Энрике на удаление Забарного и победу в матче ЛЧ
22.10.2025, 10:11 1
Футбол
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он точно выключит свет Теренсу Кроуфорду»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он точно выключит свет Теренсу Кроуфорду»
22.10.2025, 03:42
Бокс
Федецкий назвал команду, которая его больше всего сейчас удивляет в Украине
Федецкий назвал команду, которая его больше всего сейчас удивляет в Украине
21.10.2025, 00:28 1
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Эти два тренера лучше Лобановского»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Эти два тренера лучше Лобановского»
20.10.2025, 23:31 28
Футбол
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
21.10.2025, 10:12 134
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем