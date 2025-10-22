Атлетик Бильбао

В среду, 22 октября, «Атлетик» обыграл «Карабах» со счетом 3:1 в матче 3-го тура Лиги чемпионов. Встреча прошла на «Сан-Мамес» в Бильбао.

Гости открыли счет уже на 1-й минуте (Андраде), но хозяева ответили тремя голами — дважды забил Гурусета, еще один мяч на счету Новваро.

Украинец Алексей Кащук появился на поле на 68-й минуте. После этой игры «Карабах» остался с 6 очками, а «Атлетик» одержал первую победу в группе.

Лига чемпионов. Основной этап, 3-й тур, 22 октября.

Атлетик – Карабах – 3:1

Голы: Гурусета, 40, 88, Новваро, 70 – Андраде, 1.

Видеообзор матча