Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Атлетик – Карабах – 3:1. Чуда не произошло. Видео голов и обзор матча
Лига Чемпионов
Атлетик Бильбао
22.10.2025 19:45 – FT 3 : 1
Карабах
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
22 октября 2025, 23:31 |
94
0

Атлетик – Карабах – 3:1. Чуда не произошло. Видео голов и обзор матча

Смотрите самые интересные моменты матча Лиги чемпионов

22 октября 2025, 23:31 |
94
0
Атлетик – Карабах – 3:1. Чуда не произошло. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Атлетик – Карабах

В среду, 22 октября, «Атлетик» обыграл «Карабах» со счетом 3:1 в матче 3-го тура Лиги чемпионов. Встреча прошла на «Сан-Мамес» в Бильбао.

Гости открыли счет уже на 1-й минуте (Андраде), но хозяева ответили тремя голами — дважды забил Гурусета, еще один мяч на счету Новваро.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинец Алексей Кащук появился на поле на 68-й минуте. После этой игры «Карабах» остался с 6 очками, а «Атлетик» одержал первую победу в группе.

Лига чемпионов. Основной этап, 3-й тур, 22 октября.

Атлетик – Карабах – 3:1

Голы: Гурусета, 40, 88, Новваро, 70 – Андраде, 1.

Видеообзор матча

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Горка Гурусета (Атлетик Бильбао), асcист Микель Хаурегисар.
70’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Наварро (Атлетик Бильбао), асcист Алекс Беренгер.
40’
ГОЛ ! Мяч забил Горка Гурусета (Атлетик Бильбао), асcист Микель Хаурегисар.
1’
ГОЛ ! Мяч забил Леандру Андраде (Карабах).
По теме:
Португальский камбэк. Спортинг одержал победу над Марселем в ЛЧ
Монако и Тоттенхэм сыграли вничью в матче Лиги чемпионов
Три пенальти в Лондоне. Челси отгрузил Аяксу 5 голов в матче Лиги чемпионов
Карабах Агдам Атлетик Бильбао Алексей Кащук Лига чемпионов видео голов и обзор
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Назван человек, который разрешит конфликт Шовковского и Ярмоленко
Футбол | 23 октября 2025, 00:04 0
Назван человек, который разрешит конфликт Шовковского и Ярмоленко
Назван человек, который разрешит конфликт Шовковского и Ярмоленко

Вячеслав Заховайло считает, что в ситуацию должен вмешаться Игорь Суркис

КРАСЮК – о соперниках Усика: «Нищебродов покормит и засветит по ТВ»
Бокс | 22 октября 2025, 15:32 7
КРАСЮК – о соперниках Усика: «Нищебродов покормит и засветит по ТВ»
КРАСЮК – о соперниках Усика: «Нищебродов покормит и засветит по ТВ»

Промоутер не видит резона Усику выходить в ринг

Забарный разозлил журналиста из Франции. Тот рассказал о будущем игрока
Футбол | 22.10.2025, 19:08
Забарный разозлил журналиста из Франции. Тот рассказал о будущем игрока
Забарный разозлил журналиста из Франции. Тот рассказал о будущем игрока
Красюк пояснил, почему Усик не уходит из бокса: «Останутся без зарплаты»
Бокс | 22.10.2025, 12:53
Красюк пояснил, почему Усик не уходит из бокса: «Останутся без зарплаты»
Красюк пояснил, почему Усик не уходит из бокса: «Останутся без зарплаты»
Забарному вынесли вердикт во Франции после провального матча Лиги чемпионов
Футбол | 22.10.2025, 07:05
Забарному вынесли вердикт во Франции после провального матча Лиги чемпионов
Забарному вынесли вердикт во Франции после провального матча Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Федецкий назвал команду, которая его больше всего сейчас удивляет в Украине
Федецкий назвал команду, которая его больше всего сейчас удивляет в Украине
21.10.2025, 00:28 1
Футбол
В США объяснили, чего не хватает Усику, чтобы стать большим боксером
В США объяснили, чего не хватает Усику, чтобы стать большим боксером
22.10.2025, 06:22 4
Бокс
ВИДЕО. Реакция Луиса Энрике на удаление Забарного и победу в матче ЛЧ
ВИДЕО. Реакция Луиса Энрике на удаление Забарного и победу в матче ЛЧ
22.10.2025, 10:11 1
Футбол
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Такого тренера нельзя увольнять»
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Такого тренера нельзя увольнять»
21.10.2025, 07:04 2
Футбол
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
21.10.2025, 10:12 134
Футбол
Стало известно, сколько у Усика осталось боев. Кардинально изменил планы
Стало известно, сколько у Усика осталось боев. Кардинально изменил планы
21.10.2025, 08:13 3
Бокс
Лидер Динамо и сборной Украины интересует клубы, играющие в Лиге чемпионов
Лидер Динамо и сборной Украины интересует клубы, играющие в Лиге чемпионов
21.10.2025, 17:26 59
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем