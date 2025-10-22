Энцо МАРЕСКА: «Аякс всегда пытается играть в свой футбол»
Коуч Челси пообщался с журналистами перед матчем Лиги чемпионов
Главный тренер лондонского Челси Энцо Мареска поделился ожиданиями от матча третьего тура основного этапа Лиги чемпионов, где «синие» сыграют против амстердамского Аякса.
«Аякс всегда пытается играть в свой футбол. Конечно, это будет трудный матч. Этот клуб уже выигрывал этот турнир в прошлом. Они хотят доказать всем, что могут обыграть нас на нашем поле. Мы постараемся сделать то же самое.
Мы были разочарованы [поражением 1:3] от «Баварии», но игрой мы остались довольны. Мы знали, что это будет трудный матч.
К «Бенфике» готовились с мыслями о победе, но когда встречаешься с таким клубом, всегда есть чему поучиться. С «Аяксом» будет то же самое», – сказал Мареска.
Матч Челси – Аякс запланирован на среду, 22 октября. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.
