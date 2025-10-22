Энцо МАРЕСКА: «Аякс всегда пытается играть в свой футбол»

Главный тренер лондонского Челси Энцо Мареска поделился ожиданиями от матча третьего тура основного этапа Лиги чемпионов, где «синие» сыграют против амстердамского Аякса.

«Аякс всегда пытается играть в свой футбол. Конечно, это будет трудный матч. Этот клуб уже выигрывал этот турнир в прошлом. Они хотят доказать всем, что могут обыграть нас на нашем поле. Мы постараемся сделать то же самое.

Мы были разочарованы [поражением 1:3] от «Баварии», но игрой мы остались довольны. Мы знали, что это будет трудный матч.

К «Бенфике» готовились с мыслями о победе, но когда встречаешься с таким клубом, всегда есть чему поучиться. С «Аяксом» будет то же самое», – сказал Мареска.

Матч Челси – Аякс запланирован на среду, 22 октября. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.