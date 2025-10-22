Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Энцо МАРЕСКА: «Аякс всегда пытается играть в свой футбол»
Лига чемпионов
22 октября 2025, 17:02 |
77
0

Энцо МАРЕСКА: «Аякс всегда пытается играть в свой футбол»

Коуч Челси пообщался с журналистами перед матчем Лиги чемпионов

22 октября 2025, 17:02 |
77
0
Энцо МАРЕСКА: «Аякс всегда пытается играть в свой футбол»
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

Главный тренер лондонского Челси Энцо Мареска поделился ожиданиями от матча третьего тура основного этапа Лиги чемпионов, где «синие» сыграют против амстердамского Аякса.

«Аякс всегда пытается играть в свой футбол. Конечно, это будет трудный матч. Этот клуб уже выигрывал этот турнир в прошлом. Они хотят доказать всем, что могут обыграть нас на нашем поле. Мы постараемся сделать то же самое.

Мы были разочарованы [поражением 1:3] от «Баварии», но игрой мы остались довольны. Мы знали, что это будет трудный матч.

К «Бенфике» готовились с мыслями о победе, но когда встречаешься с таким клубом, всегда есть чему поучиться. С «Аяксом» будет то же самое», – сказал Мареска.

Матч Челси – Аякс запланирован на среду, 22 октября. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

По теме:
Бавария – Брюгге. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов 2025/26
Экс-защитник сборной Украины: «Забарному повезло, что ПСЖ победил»
Реал Мадрид – Ювентус. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов 2025/26
Энцо Мареска Аякс Челси Лига чемпионов
Олег Вахоцкий Источник: УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
Футбол | 22 октября 2025, 08:20 3
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ

Тренер высказался о поединке Лиги чемпионов

Без Ярмоленко и Ко. Динамо отправилось в Турцию на матч Лиги конференций
Футбол | 21 октября 2025, 18:25 4
Без Ярмоленко и Ко. Динамо отправилось в Турцию на матч Лиги конференций
Без Ярмоленко и Ко. Динамо отправилось в Турцию на матч Лиги конференций

Матч второго тура Лиги конференций против «Самсунспора» состоится 23 октября

Топ-клубы вновь хотят менять правила футбола. К чему готовиться в этот раз
Футбол | 22.10.2025, 15:07
Топ-клубы вновь хотят менять правила футбола. К чему готовиться в этот раз
Топ-клубы вновь хотят менять правила футбола. К чему готовиться в этот раз
Легенда Динамо. Стало известно, кто может заменить Лупашко в Карпатах
Футбол | 21.10.2025, 19:02
Легенда Динамо. Стало известно, кто может заменить Лупашко в Карпатах
Легенда Динамо. Стало известно, кто может заменить Лупашко в Карпатах
Защитник сборной Украины может вернуться на поле в ближайшем туре
Футбол | 22.10.2025, 17:29
Защитник сборной Украины может вернуться на поле в ближайшем туре
Защитник сборной Украины может вернуться на поле в ближайшем туре
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он точно выключит свет Теренсу Кроуфорду»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он точно выключит свет Теренсу Кроуфорду»
22.10.2025, 03:42
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника на бой
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника на бой
20.10.2025, 22:33 7
Бокс
Фейерверк голов. Турнирная таблица после зрелищного вечера Лиги чемпионов
Фейерверк голов. Турнирная таблица после зрелищного вечера Лиги чемпионов
22.10.2025, 06:23 6
Футбол
Федецкий назвал команду, которая его больше всего сейчас удивляет в Украине
Федецкий назвал команду, которая его больше всего сейчас удивляет в Украине
21.10.2025, 00:28 1
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Эти два тренера лучше Лобановского»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Эти два тренера лучше Лобановского»
20.10.2025, 23:31 27
Футбол
В ВСУ отреагировали на заявления Алиева, что он с первых дней пошел служить
В ВСУ отреагировали на заявления Алиева, что он с первых дней пошел служить
20.10.2025, 19:05 6
Футбол
ПСЖ уничтожил Байер в матче с 9 голами, Забарный был удален в первом тайме
ПСЖ уничтожил Байер в матче с 9 голами, Забарный был удален в первом тайме
21.10.2025, 23:55 25
Футбол
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
21.10.2025, 10:12 134
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем