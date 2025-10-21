Копенгаген – Боруссия Дортмунд. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 3-го тура Лиги чемпионов.
Вечером 21 октября проходят матчи 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.
В одном из поединков датский «Копенгаген» принимает немецкую «Боруссию Дортмунд». Команды уже вышли на поле, и в 22:00 по киевскому времени прозвучал стартовый свисток от главного судьи матча Дани Маккели.
На 21-й минуте матча «Боруссия» вышла вперед благодаря великолепному удару под перекладину из-за пределов штрафной от Феликса Нмечи.
Результативную передачу на свой счет записал Джоб Беллингем.
