Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Копенгаген – Боруссия Дортмунд. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига чемпионов
21 октября 2025, 22:23 | Обновлено 21 октября 2025, 22:32
69
0

Копенгаген – Боруссия Дортмунд. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 3-го тура Лиги чемпионов.

21 октября 2025, 22:23 | Обновлено 21 октября 2025, 22:32
69
0
Копенгаген – Боруссия Дортмунд. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 21 октября проходят матчи 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

В одном из поединков датский «Копенгаген» принимает немецкую «Боруссию Дортмунд». Команды уже вышли на поле, и в 22:00 по киевскому времени прозвучал стартовый свисток от главного судьи матча Дани Маккели.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 21-й минуте матча «Боруссия» вышла вперед благодаря великолепному удару под перекладину из-за пределов штрафной от Феликса Нмечи.

Результативную передачу на свой счет записал Джоб Беллингем.

Копенгаген – Боруссия Дортмунд. Видео голов и обзор матча (обновляется)

По теме:
ВИДЕО. ПСЖ огорчил Байер на седьмой минуте после точного удара Пачо
Вильярреал – Манчестер Сити. Видео голов и обзор (обновляется)
Ньюкасл – Бенфика. Видео голов и обзор (обновляется)
Копенгаген Лига чемпионов Боруссия Дортмунд видео голов и обзор Феликс Нмеча Джоб Беллингем
Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лидер Динамо и сборной Украины интересует клубы, играющие в Лиге чемпионов
Футбол | 21 октября 2025, 17:26 46
Лидер Динамо и сборной Украины интересует клубы, играющие в Лиге чемпионов
Лидер Динамо и сборной Украины интересует клубы, играющие в Лиге чемпионов

Николай Шапаренко может перебраться в Европу

Судаков объяснил, почему живет в доме тренера МЮ Аморима
Футбол | 21 октября 2025, 18:33 5
Судаков объяснил, почему живет в доме тренера МЮ Аморима
Судаков объяснил, почему живет в доме тренера МЮ Аморима

У игрока были проблемы с поиском жилья

ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника на бой
Бокс | 20.10.2025, 22:33
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника на бой
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника на бой
Динамо может подписать украинца. Он играл за Шахтер и наказал Барселону
Футбол | 21.10.2025, 22:18
Динамо может подписать украинца. Он играл за Шахтер и наказал Барселону
Динамо может подписать украинца. Он играл за Шахтер и наказал Барселону
Федецкий назвал команду, которая его больше всего сейчас удивляет в Украине
Футбол | 21.10.2025, 00:28
Федецкий назвал команду, которая его больше всего сейчас удивляет в Украине
Федецкий назвал команду, которая его больше всего сейчас удивляет в Украине
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Стало известно, сколько денег Шахтер предлагает Конопле
Стало известно, сколько денег Шахтер предлагает Конопле
20.10.2025, 14:35 31
Футбол
Шанс упущен. Металлист 1925 не смог обыграть Кудровку
Шанс упущен. Металлист 1925 не смог обыграть Кудровку
20.10.2025, 19:59 89
Футбол
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Такого тренера нельзя увольнять»
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Такого тренера нельзя увольнять»
21.10.2025, 07:04 2
Футбол
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
20.10.2025, 13:17 5
Футбол
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
20.10.2025, 03:59 6
Футбол
Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
20.10.2025, 08:02 5
Бокс
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
21.10.2025, 10:12 119
Футбол
В ВСУ отреагировали на заявления Алиева, что он с первых дней пошел служить
В ВСУ отреагировали на заявления Алиева, что он с первых дней пошел служить
20.10.2025, 19:05 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем