Вечером 21 октября проходят матчи 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

В одном из поединков датский «Копенгаген» принимает немецкую «Боруссию Дортмунд». Команды уже вышли на поле, и в 22:00 по киевскому времени прозвучал стартовый свисток от главного судьи матча Дани Маккели.

На 21-й минуте матча «Боруссия» вышла вперед благодаря великолепному удару под перекладину из-за пределов штрафной от Феликса Нмечи.

Результативную передачу на свой счет записал Джоб Беллингем.

Копенгаген – Боруссия Дортмунд. Видео голов и обзор матча (обновляется)