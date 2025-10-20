Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
20 октября 2025, 14:37 | Обновлено 20 октября 2025, 14:39
Даяна Ястремская – Диана Шнайдер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 500 в Токио

Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

В ночь на 21 октября украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 28) стартует на хардовом турнире WTA 500 в японском Токио.

В матче 1/16 финала украинка сыграет против 7-й сеяной Дианы Шнайдер (WTA 19), которая выступает без флага.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Игра начнется ориентировочно 21 октября в 04:00 по Киеву.

Это будет третья встреча соперниц. Счет личных матчей ничейный – 1:1.

Победительница противостояния в 1/8 финала сыграет против нейтралки Анны Калинской (WTA 38).

Видеоплейер будет добавлен перед началом матча

Сетка турнира

Даяна Ястремская Диана Шнайдер смотреть онлайн WTA Токио
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
