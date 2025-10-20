Даяна Ястремская – Диана Шнайдер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 500 в Токио
В ночь на 21 октября украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 28) стартует на хардовом турнире WTA 500 в японском Токио.
В матче 1/16 финала украинка сыграет против 7-й сеяной Дианы Шнайдер (WTA 19), которая выступает без флага.
Игра начнется ориентировочно 21 октября в 04:00 по Киеву.
Это будет третья встреча соперниц. Счет личных матчей ничейный – 1:1.
Победительница противостояния в 1/8 финала сыграет против нейтралки Анны Калинской (WTA 38).
Сетка турнира
