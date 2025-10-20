В ночь на 21 октября украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 28) стартует на хардовом турнире WTA 500 в японском Токио.

В матче 1/16 финала украинка сыграет против 7-й сеяной Дианы Шнайдер (WTA 19), которая выступает без флага.

Игра начнется ориентировочно 21 октября в 04:00 по Киеву.

Это будет третья встреча соперниц. Счет личных матчей ничейный – 1:1.

Победительница противостояния в 1/8 финала сыграет против нейтралки Анны Калинской (WTA 38).

Даяна Ястремская – Диана Шнайдер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Сетка турнира