  Хаби Алонсо выбрал вратаря Реала на Суперкубок Испании
Испания
15 декабря 2025, 02:32 |
Хаби Алонсо выбрал вратаря Реала на Суперкубок Испании

Турнир стартует 7 января

Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо выбрал вратаря, который сыграет в Суперкубке Испании.

По информации испанских СМИ, Алонсо решил довериться Тибо Куртуа, а Андрей Лунин окажется в запасе, если не случится ничего непредвиденного.

Суперкубок Испании стартует 7 января. В полуфинальных матчах «Реал» сыграет дерби против «Атлетико», а «Барселона» померится силами с «Атлетиком» из Бильбао.

В этом сезоне Лунин сыграл только в одном матче мадридцев. Вратарь может сыграть в Кубке Испании только в 2026 году.

Ранее стало известно, что Лунин не захотел играть за сборную из-за решения Реброва

По теме:
АЛОНСО – о матче Реала: «Я не понимаю, почему VAR не сработал»
Алавес – Реал Мадрид – 1:2. Мбаппе и Родриго. Видео голов и обзор
Мбаппе находится в трех голах от феноменального рекорда Роналду
Андрей Лунин Реал Мадрид Суперкубок Испании по футболу Хаби Алонсо Тибо Куртуа
Дмитрий Олийченко Источник: DefensaCentral
