Хаби Алонсо выбрал вратаря Реала на Суперкубок Испании

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо выбрал вратаря, который сыграет в Суперкубке Испании.

По информации испанских СМИ, Алонсо решил довериться Тибо Куртуа, а Андрей Лунин окажется в запасе, если не случится ничего непредвиденного.

Суперкубок Испании стартует 7 января. В полуфинальных матчах «Реал» сыграет дерби против «Атлетико», а «Барселона» померится силами с «Атлетиком» из Бильбао.

В этом сезоне Лунин сыграл только в одном матче мадридцев. Вратарь может сыграть в Кубке Испании только в 2026 году.

Ранее стало известно, что Лунин не захотел играть за сборную из-за решения Реброва