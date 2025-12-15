Хаби Алонсо выбрал вратаря Реала на Суперкубок Испании
Турнир стартует 7 января
Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо выбрал вратаря, который сыграет в Суперкубке Испании.
По информации испанских СМИ, Алонсо решил довериться Тибо Куртуа, а Андрей Лунин окажется в запасе, если не случится ничего непредвиденного.
Суперкубок Испании стартует 7 января. В полуфинальных матчах «Реал» сыграет дерби против «Атлетико», а «Барселона» померится силами с «Атлетиком» из Бильбао.
В этом сезоне Лунин сыграл только в одном матче мадридцев. Вратарь может сыграть в Кубке Испании только в 2026 году.
Ранее стало известно, что Лунин не захотел играть за сборную из-за решения Реброва
