  Верес – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Верес
19.10.2025 15:30 - : -
Александрия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
19 октября 2025, 08:35
29
0

Верес – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч девятого тура Украинской Премьер-лиги состоится 19 октября в 15:30 по киевскому времени

19 октября 2025, 08:35
29
0
Верес – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

19 октября состоится матч девятого тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Верес» и «Александрия».

Местом проведения поединка станет арена «Авангард» в городе Ровно. Главным арбитром матча назначена София Причина.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

Последняя встреча команд, состоявшаяся 18 мая в рамках чемпионата Украины, завершилась победой «Александрии» со счетом 3:1.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

«Верес» – «Александрия». Смотреть онлайн. LIVE-трансляция

Верес – Александрия
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Верес Ровно Александрия
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
