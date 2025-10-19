«Верес» – «Александрия». Смотреть онлайн. LIVE-трансляция

19 октября состоится матч девятого тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Верес» и «Александрия».

Местом проведения поединка станет арена «Авангард» в городе Ровно. Главным арбитром матча назначена София Причина.

Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

Последняя встреча команд, состоявшаяся 18 мая в рамках чемпионата Украины, завершилась победой «Александрии» со счетом 3:1.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

