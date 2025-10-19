Верес – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч девятого тура Украинской Премьер-лиги состоится 19 октября в 15:30 по киевскому времени
19 октября состоится матч девятого тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Верес» и «Александрия».
Местом проведения поединка станет арена «Авангард» в городе Ровно. Главным арбитром матча назначена София Причина.
Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по киевскому времени.
Последняя встреча команд, состоявшаяся 18 мая в рамках чемпионата Украины, завершилась победой «Александрии» со счетом 3:1.
Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
|
