Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Лионель Месси занимается очень неожиданным бизнесом
Другие новости
18 октября 2025, 04:19 |
18
0

ФОТО. Лионель Месси занимается очень неожиданным бизнесом

Лионель Месси любит попивать вино...

18 октября 2025, 04:19 |
18
0
ФОТО. Лионель Месси занимается очень неожиданным бизнесом
Instagram. Лионель Месси

Футбольная легенда Лионель Месси продолжает развивать свой бизнес за пределами поля. На своей странице в Instagram аргентинец презентовал расширение линейки вин Lionel Collection, созданной в сотрудничестве с итальянской винодельней MM Winemaker.

«Ранее мы представили красные вина, а теперь добавляем в коллекцию белое и розовое. Надеемся, вам понравится!» – говорится в официальном посте Месси.

MM Winemaker – итальянская винодельня с более чем 500-летней историей. Ее продукция отмечена многочисленными международными наградами, а партнерство с Месси стало одной из самых заметных коллабораций в мире премиальных напитков.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

В коллекцию Lionel Collection входят вина из итальянских регионов Пулья, Сицилия и Кампания.

Отдельной линией стала серия GOAT 10 – символическое отсылка к выражению “Greatest Of All Time”, подчеркивающему легендарный статус Месси в футболе.

На новом фото в Instagram Месси позирует с бокалом красного вина и двумя бутылками из своей коллекции. Пост за несколько дней собрал более 1,1 миллиона лайков, став вирусным среди фанатов и ценителей вина.

Месси в очередной раз доказывает, что его талант и влияние выходят далеко за пределы футбольного поля.

По теме:
ФОТО. Известный футболист объявил поиски собаки
ФОТО. Милота дня. Лунин покорил сердца фанов Реала одним поступком
ФОТО. Криштиану Роналду в 40 лет поражает физической формой
фото Лионель Месси Интер Майами lifestyle сборная Аргентины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо нашло нового форварда. Трансфер планируется на зиму
Футбол | 17 октября 2025, 13:30 38
Динамо нашло нового форварда. Трансфер планируется на зиму
Динамо нашло нового форварда. Трансфер планируется на зиму

Робин ван Дейвен привлек внимание украинцев

Рома – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 18 октября 2025, 03:07 1
Рома – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Рома – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 18 октября и начнется в 21:45 по Киеву

Известно, какие трансферы готовит Динамо. Ищут замену ключевому игроку
Футбол | 17.10.2025, 17:34
Известно, какие трансферы готовит Динамо. Ищут замену ключевому игроку
Известно, какие трансферы готовит Динамо. Ищут замену ключевому игроку
Три футболиста сборной Украины готовы покинуть Динамо и Шахтер
Футбол | 17.10.2025, 09:06
Три футболиста сборной Украины готовы покинуть Динамо и Шахтер
Три футболиста сборной Украины готовы покинуть Динамо и Шахтер
ВИДЕО. Красивая комбинация. Баркола забил в дебюте, но ПСЖ пропустил дважды
Футбол | 17.10.2025, 22:37
ВИДЕО. Красивая комбинация. Баркола забил в дебюте, но ПСЖ пропустил дважды
ВИДЕО. Красивая комбинация. Баркола забил в дебюте, но ПСЖ пропустил дважды
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Историческая победа. Кременчуг удачно стартовал в Континентальном кубке
Историческая победа. Кременчуг удачно стартовал в Континентальном кубке
17.10.2025, 17:31 3
Хоккей
Украинский клуб получит техническое поражение. Команда отказалась играть
Украинский клуб получит техническое поражение. Команда отказалась играть
16.10.2025, 21:06 4
Футбол
Шахтер начал внутреннее расследование против Ефима Конопли
Шахтер начал внутреннее расследование против Ефима Конопли
16.10.2025, 15:18 57
Футбол
Стало известно, когда Александр Усик вернется на ринг
Стало известно, когда Александр Усик вернется на ринг
16.10.2025, 02:45
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский боксер проведет бой за титул чемпиона мира
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский боксер проведет бой за титул чемпиона мира
16.10.2025, 22:00 1
Бокс
Фабио КАПЕЛЛО: «Этот украинец не является игроком топ-уровня»
Фабио КАПЕЛЛО: «Этот украинец не является игроком топ-уровня»
16.10.2025, 09:54 11
Футбол
Барселона разгромила Рому в Лиге чемпионов. Челси отгрузил 4 мяча Парижу
Барселона разгромила Рому в Лиге чемпионов. Челси отгрузил 4 мяча Парижу
16.10.2025, 06:05 1
Футбол
Игрок Шахтера поставил лайк видео с жириновским. Уже дал комментарий
Игрок Шахтера поставил лайк видео с жириновским. Уже дал комментарий
16.10.2025, 13:54 71
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем