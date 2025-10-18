ФОТО. Лионель Месси занимается очень неожиданным бизнесом

Футбольная легенда Лионель Месси продолжает развивать свой бизнес за пределами поля. На своей странице в Instagram аргентинец презентовал расширение линейки вин Lionel Collection, созданной в сотрудничестве с итальянской винодельней MM Winemaker.

«Ранее мы представили красные вина, а теперь добавляем в коллекцию белое и розовое. Надеемся, вам понравится!» – говорится в официальном посте Месси.

MM Winemaker – итальянская винодельня с более чем 500-летней историей. Ее продукция отмечена многочисленными международными наградами, а партнерство с Месси стало одной из самых заметных коллабораций в мире премиальных напитков.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

В коллекцию Lionel Collection входят вина из итальянских регионов Пулья, Сицилия и Кампания.

Отдельной линией стала серия GOAT 10 – символическое отсылка к выражению “Greatest Of All Time”, подчеркивающему легендарный статус Месси в футболе.

На новом фото в Instagram Месси позирует с бокалом красного вина и двумя бутылками из своей коллекции. Пост за несколько дней собрал более 1,1 миллиона лайков, став вирусным среди фанатов и ценителей вина.

Месси в очередной раз доказывает, что его талант и влияние выходят далеко за пределы футбольного поля.