Барселона – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 18 октября в 17:15 поединок 8-го тура испанской Ла Лиги
В субботу, 18 октября, состоится матч девятого тура испанской Ла Лиги между клубами «Барселона» и «Жирона».
Поединок пройдет на стадионе «Эстадио Олимпико» в Барселоне. Начало игры – в 17:15 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Перед матчем «Барселона» с 19 очками занимает второе место, а «Жирона» идет на 17-й позиции (6 баллов).
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Барселона – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Барселона – ЖиронаСмотреть трансляцию
