Чемпионат Испании
Барселона
18.10.2025 17:15 - : -
Жирона
Испания
18 октября 2025, 00:01 | Обновлено 18 октября 2025, 00:02
33
0

Барселона – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 18 октября в 17:15 поединок 8-го тура испанской Ла Лиги

18 октября 2025, 00:01 | Обновлено 18 октября 2025, 00:02
33
0
Барселона – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 18 октября, состоится матч девятого тура испанской Ла Лиги между клубами «Барселона» и «Жирона».

Поединок пройдет на стадионе «Эстадио Олимпико» в Барселоне. Начало игры – в 17:15 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Перед матчем «Барселона» с 19 очками занимает второе место, а «Жирона» идет на 17-й позиции (6 баллов).

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Барселона – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Барселона – Жирона
