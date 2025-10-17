Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОЛЕЙНИКОВА: «Я научилась получать удовольствие от простых вещей»
17 октября 2025, 18:47
ОЛЕЙНИКОВА: «Я научилась получать удовольствие от простых вещей»

Александра поделилась эмоциями от отдыха

ОЛЕЙНИКОВА: «Я научилась получать удовольствие от простых вещей»
Instagram. Александра Олийникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 137) поделилась на личной странице в Instagram эмоциями от жизни вне корта.

– Взяв первый полуотпускной день за очень долгое время, я поняла, что мне комфортнее всего именно в работе. Возможно, это звучит странно, но отдыхать, полностью «отключаясь» от дел, стало сложно. Сейчас моя деятельность связана с частыми поездками по разным странам, и, будучи далеко от дома, я всё чаще ловлю себя на ощущении нереальности – будто вокруг меня какая-то красивая, «инстаграмная» иллюзия. Она привлекательна, но одновременно опасна и немного инфантильна, и это ощущение всё больше меня отталкивает.

На работе же все иначе: там есть четкие цели и задачи, я понимаю, куда именно нужно вкладывать усилия, и это меня захватывает. Сейчас я подхожу к спорту спокойно и системно – с здоровым профессионализмом. Мои волонтерские инициативы и важная для меня цель вне корта формируют единый, целостный «цепь».

Я научилась получать удовольствие от простых вещей, в которых есть настоящий, повседневный отдых: утренний кофе, вкусная еда, несколько страниц книги перед сном. Этого мне достаточно, чтобы восстанавливаться.

Я не слишком верю в понятие «выгорание» – хотя и не считаю себя экспертом в этой теме. Для меня все просто: либо ты делаешь, либо нет.

Поэтому сейчас мое полное погружение в работу – не про «досягательство» (кстати, это никогда не было про меня; я не человек, зацикленный на успехе или гиперпродуктивности), а про спокойствие, гармонию с собственными идеалами и последовательное движение в направлении того, во что я верю.

Отметим, что предыдущим турниром, в котором участвовала Олейникова, был WTA 125 Майорка, где она уступила во втором раунде представительнице Сербии Лоли Радивоевич.

Александра Олейникова
