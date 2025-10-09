Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Олейникова завершила выступления на турнире WTA 125 на Мальорке
WTA
09 октября 2025, 14:34 | Обновлено 09 октября 2025, 14:37
4

Олейникова завершила выступления на турнире WTA 125 на Мальорке

Александра не сумела обыграть Лолу Радивоевич во втором раунде соревнований в Испании

Олейникова завершила выступления на турнире WTA 125 на Мальорке
Instagram. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 139) не сумела пробиться в четвертьфинал грунтового турнира WTA 125 на Мальорке, Испания.

Во втором раунде украинка потерпела поражение от представительницы Сербии Лолы Радивоевич (WTA 173) за 1 час и 43 минуты.

WTA 125 Мальорка. Грунт, 1/8 финала

Александра Олейникова (Украина) – Лола Радивоевич (Сербия) – 3:6, 4:6

Олейникова во второй раз сыграла против Радивоевич. 1 июля Александра справилась с Лолой на старте 75-тысячника в Бухаресте.

Александра на Мальорке успела переиграть Аранчу Рус, отдав нидерландке всего два гейма.

Радивоевич в четвертьфинале поборется против Нома Ноха Акуге (WTA 363) из Германии.

Александра Олейникова WTA Мальорка
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
