Олейникова завершила выступления на турнире WTA 125 на Мальорке
Александра не сумела обыграть Лолу Радивоевич во втором раунде соревнований в Испании
Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 139) не сумела пробиться в четвертьфинал грунтового турнира WTA 125 на Мальорке, Испания.
Во втором раунде украинка потерпела поражение от представительницы Сербии Лолы Радивоевич (WTA 173) за 1 час и 43 минуты.
WTA 125 Мальорка. Грунт, 1/8 финала
Александра Олейникова (Украина) – Лола Радивоевич (Сербия) – 3:6, 4:6
Олейникова во второй раз сыграла против Радивоевич. 1 июля Александра справилась с Лолой на старте 75-тысячника в Бухаресте.
Александра на Мальорке успела переиграть Аранчу Рус, отдав нидерландке всего два гейма.
Радивоевич в четвертьфинале поборется против Нома Ноха Акуге (WTA 363) из Германии.
