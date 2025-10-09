Олейникова завершила выступления на турнире WTA 125 на Мальорке

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 139) не сумела пробиться в четвертьфинал грунтового турнира WTA 125 на Мальорке, Испания.

Во втором раунде украинка потерпела поражение от представительницы Сербии Лолы Радивоевич (WTA 173) за 1 час и 43 минуты.

WTA 125 Мальорка. Грунт, 1/8 финала

Александра Олейникова (Украина) – Лола Радивоевич (Сербия) – 3:6, 4:6

Олейникова во второй раз сыграла против Радивоевич. 1 июля Александра справилась с Лолой на старте 75-тысячника в Бухаресте.

Александра на Мальорке успела переиграть Аранчу Рус, отдав нидерландке всего два гейма.

Радивоевич в четвертьфинале поборется против Нома Ноха Акуге (WTA 363) из Германии.