Олейникова с разгрома стартовала на турнире WTA 125 на Мальорке
Александра уверенно переиграла Аранчу Рус в матче 1/16 финала соревнований в Испании
Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 139) успешно стартовала на грунтовом турнире WTA 125 на Мальорке, Испания.
В первом раунде украинка разгромила Аранчу Рус (Нидерланды, WTA 129) за 1 час и 42 минуты.
WTA 125 Мальорка. Грунт, 1/16 финала
Аранча Рус (Нидерланды) [7] – Александра Олейникова (Украина) – 2:6, 2:6
Это была вторая встреча соперниц. В апреле 2025 года Александра уступила Аранче на соревнованиях ITF W75 в городе Копер.
Следующей оппоненткой Олейниковой будет представительница Сербии Лола Радивоевич (WTA 173). Ранее Александра играла против Лолы один раз – 1 июля украинка справилась с сербкой на старте 75-тысячника в Бухаресте.
Помимо Олейниковой, на Мальорке выступила еще одна представительница Украины – Елизавета Котляр. Она попала в основу как лаки-лузер и в первом круге уступила Дарье Семенистой.
