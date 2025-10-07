Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
07 октября 2025, 21:14 |
448
2

Олейникова с разгрома стартовала на турнире WTA 125 на Мальорке

Александра уверенно переиграла Аранчу Рус в матче 1/16 финала соревнований в Испании

2 Comments
Instagram. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 139) успешно стартовала на грунтовом турнире WTA 125 на Мальорке, Испания.

В первом раунде украинка разгромила Аранчу Рус (Нидерланды, WTA 129) за 1 час и 42 минуты.

WTA 125 Мальорка. Грунт, 1/16 финала

Аранча Рус (Нидерланды) [7] – Александра Олейникова (Украина) – 2:6, 2:6

Это была вторая встреча соперниц. В апреле 2025 года Александра уступила Аранче на соревнованиях ITF W75 в городе Копер.

Следующей оппоненткой Олейниковой будет представительница Сербии Лола Радивоевич (WTA 173). Ранее Александра играла против Лолы один раз – 1 июля украинка справилась с сербкой на старте 75-тысячника в Бухаресте.

Помимо Олейниковой, на Мальорке выступила еще одна представительница Украины – Елизавета Котляр. Она попала в основу как лаки-лузер и в первом круге уступила Дарье Семенистой.

Александра Олейникова Аранча Рус WTA Мальорка
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
C.Пеклов
Молодець!Продовжує радувати нас своїми перемогами над міцними суперницями з другої сотні,увірвавшись туди в середині сезону!
Ответить
+3
Олександр Науменко
Молода амбітна сербка, майже болотна кікімора. Давай Сашко, закативай рукава. Віримо.
Ответить
0
