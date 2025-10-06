Котляр завершила выступления на турнире WTA 125 на Мальорке

18-летняя украинская теннисистка Елизавета Котляр (WTА 525) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 125 на Мальорке, Испания.

В первом раунде украинка в двух сетах проиграла Дарье Семенистой (Латвия, WTA 104) за 1 час и 8 минут.

WTA 125 Мальорка. Грунт, 1/16 финала

Дарья Семенистая (Латвия) [3] – Елизавета Котляр (Украина) [LL] – 6:1, 6:1

Котляр и Семенистая провели первое очное противостояние. Оба гейма Елизавета сумела взять на приеме.

Котляр попала в основную сетку соревнований на Мальорке как лаки-лузер. В финале отбора она проиграла Мине Ходжич.

Елизавета впервые в карьере сыграла на турнире категории WTA 125.