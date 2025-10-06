Котляр завершила выступления на турнире WTA 125 на Мальорке
Елизавета проиграла Дарье Семенистой на старте основной сетки
18-летняя украинская теннисистка Елизавета Котляр (WTА 525) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 125 на Мальорке, Испания.
В первом раунде украинка в двух сетах проиграла Дарье Семенистой (Латвия, WTA 104) за 1 час и 8 минут.
WTA 125 Мальорка. Грунт, 1/16 финала
Дарья Семенистая (Латвия) [3] – Елизавета Котляр (Украина) [LL] – 6:1, 6:1
Котляр и Семенистая провели первое очное противостояние. Оба гейма Елизавета сумела взять на приеме.
Котляр попала в основную сетку соревнований на Мальорке как лаки-лузер. В финале отбора она проиграла Мине Ходжич.
Елизавета впервые в карьере сыграла на турнире категории WTA 125.
