06 октября 2025, 17:47 |
Котляр завершила выступления на турнире WTA 125 на Мальорке

Елизавета проиграла Дарье Семенистой на старте основной сетки

Instagram. Елизавета Котляр

18-летняя украинская теннисистка Елизавета Котляр (WTА 525) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 125 на Мальорке, Испания.

В первом раунде украинка в двух сетах проиграла Дарье Семенистой (Латвия, WTA 104) за 1 час и 8 минут.

WTA 125 Мальорка. Грунт, 1/16 финала

Дарья Семенистая (Латвия) [3] – Елизавета Котляр (Украина) [LL] – 6:1, 6:1

Котляр и Семенистая провели первое очное противостояние. Оба гейма Елизавета сумела взять на приеме.

Котляр попала в основную сетку соревнований на Мальорке как лаки-лузер. В финале отбора она проиграла Мине Ходжич.

Елизавета впервые в карьере сыграла на турнире категории WTA 125.

