Котляр проиграла финал квалификации WTA 125 на Мальорке, но попала в основу
Украинка получила статус лаки-лузер после поражения Ходжич и в 1-м круге сыграет с Семенистой
18-летняя украинская теннисистка Елизавета Котляр (WTA 525) сыграет в основной сетке грунтового турнира WTA 125 на Мальорке, Испания.
В финале квалификации украинка в двух сетах проиграла Мине Ходжич (Германия, WTA 496) за 2 часа и 15 минут. Однако Елизавета все же прошла в основу, получив статус лаки-лузера.
В первом раунде Котляр поборется против третьей сеяной из Латвии Дарьи Семенистой. Елизавета впервые в карьере сыграет в основной сетке соревнований категории WTA 125.
Результаты Котляр на турнире WTA 125 на Мальорке:
- Q1: Елизавета Котляр – Тесса Йоханна Брокманн [4] – 6:3, 6:1
- Q2: Елизавета Котляр – Мина Ходжич [8] – 3:6, 6:7 (7:9)
- R1: Елизавета Котляр [LL] – Дарья Семенистая [3]
