Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Котляр проиграла финал квалификации WTA 125 на Мальорке, но попала в основу
WTA
05 октября 2025, 17:29 |
266
0

Котляр проиграла финал квалификации WTA 125 на Мальорке, но попала в основу

Украинка получила статус лаки-лузер после поражения Ходжич и в 1-м круге сыграет с Семенистой

05 октября 2025, 17:29 |
266
0
Котляр проиграла финал квалификации WTA 125 на Мальорке, но попала в основу
Instagram. Елизавета Котляр

18-летняя украинская теннисистка Елизавета Котляр (WTA 525) сыграет в основной сетке грунтового турнира WTA 125 на Мальорке, Испания.

В финале квалификации украинка в двух сетах проиграла Мине Ходжич (Германия, WTA 496) за 2 часа и 15 минут. Однако Елизавета все же прошла в основу, получив статус лаки-лузера.

В первом раунде Котляр поборется против третьей сеяной из Латвии Дарьи Семенистой. Елизавета впервые в карьере сыграет в основной сетке соревнований категории WTA 125.

Результаты Котляр на турнире WTA 125 на Мальорке:

  • Q1: Елизавета Котляр – Тесса Йоханна Брокманн [4] – 6:3, 6:1
  • Q2: Елизавета Котляр – Мина Ходжич [8] – 3:6, 6:7 (7:9)
  • R1: Елизавета Котляр [LL] – Дарья Семенистая [3]
По теме:
18-летняя Котляр выиграла дебютный матч в квалификации турнира WTA 125
Разгромный реванш. Олейникова вышла в 1/4 финала турнира WTA 125 в Италии
Александра Олейникова – Дарья Семенистая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA Мальорка Дарья Семенистая Елизавета Котляр
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сразу минус 11 сеяных. Стали известны пары 1/16 финала Мастерса в Шанхае
Теннис | 04 октября 2025, 22:26 0
Сразу минус 11 сеяных. Стали известны пары 1/16 финала Мастерса в Шанхае
Сразу минус 11 сеяных. Стали известны пары 1/16 финала Мастерса в Шанхае

Из позитивного: турнир ATP 1000 в Китае уже покинули Андрей Рублев и Карен Хачанов

Саленко удивил прогнозом на матч Динамо – Металлист 1925
Футбол | 05 октября 2025, 09:29 11
Саленко удивил прогнозом на матч Динамо – Металлист 1925
Саленко удивил прогнозом на матч Динамо – Металлист 1925

Бывший нападающий «бело-синих» считает, что у харьковчан есть шансы насолить авторитетному сопернику

L'Équipe: У Забарного были серьезные проблемы в ПСЖ. Луис Энрике помог Илье
Футбол | 04.10.2025, 22:01
L'Équipe: У Забарного были серьезные проблемы в ПСЖ. Луис Энрике помог Илье
L'Équipe: У Забарного были серьезные проблемы в ПСЖ. Луис Энрике помог Илье
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров внес изменения в заявку сборной Украины
Футбол | 05.10.2025, 13:01
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров внес изменения в заявку сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров внес изменения в заявку сборной Украины
Известный тренер готов работать в Динамо. Он создан для этого
Футбол | 05.10.2025, 08:28
Известный тренер готов работать в Динамо. Он создан для этого
Известный тренер готов работать в Динамо. Он создан для этого
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тайсон ФЬЮРИ: «Никогда бы не поверил, что Усик выиграет этот поединок»
Тайсон ФЬЮРИ: «Никогда бы не поверил, что Усик выиграет этот поединок»
05.10.2025, 07:07 3
Бокс
Динамо попрощалось с экс-игроком сборной. Он уехал и не вернулся в Украину
Динамо попрощалось с экс-игроком сборной. Он уехал и не вернулся в Украину
04.10.2025, 06:27 14
Футбол
ВИДЕО. Прямо в девятку. Ванат забил второй мяч за Жирону
ВИДЕО. Прямо в девятку. Ванат забил второй мяч за Жирону
04.10.2025, 17:36 14
Футбол
ФОТО. Жирона обратилась к Ванату после его гола в победном матче
ФОТО. Жирона обратилась к Ванату после его гола в победном матче
05.10.2025, 07:56
Футбол
Турки Аль-Шейх устроит бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе
Турки Аль-Шейх устроит бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе
04.10.2025, 04:23 1
Бокс
Алиев назвал футболистов, которые смогли бы спасти киевское Динамо
Алиев назвал футболистов, которые смогли бы спасти киевское Динамо
04.10.2025, 05:39 6
Футбол
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
04.10.2025, 08:16 54
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем