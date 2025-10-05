Котляр проиграла финал квалификации WTA 125 на Мальорке, но попала в основу

18-летняя украинская теннисистка Елизавета Котляр (WTA 525) сыграет в основной сетке грунтового турнира WTA 125 на Мальорке, Испания.

В финале квалификации украинка в двух сетах проиграла Мине Ходжич (Германия, WTA 496) за 2 часа и 15 минут. Однако Елизавета все же прошла в основу, получив статус лаки-лузера.

В первом раунде Котляр поборется против третьей сеяной из Латвии Дарьи Семенистой. Елизавета впервые в карьере сыграет в основной сетке соревнований категории WTA 125.

Результаты Котляр на турнире WTA 125 на Мальорке: