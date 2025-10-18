Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Не сумела выйти в финал. Снигур проиграла первой ракетке турнира в Испании
ITF
18 октября 2025, 14:53
Не сумела выйти в финал. Снигур проиграла первой ракетке турнира в Испании

Украинская теннисистка уступила Дарье Семенистой из Латвии в двух сетах

Instagram. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 174) остановилась в шаге от финала на турнире ITF W100 в Лес-Франкесес-дель-Вальес (Испания).

В полуфинальном матче украинка уступила первой сеяной на турнире – Дарье Семенистей (WTA 101) из Латвии – со счетом 2:6, 2:6. Поединок длился 56 минут.

Для 22-летней украинки это был уже пятый полуфинал в сезоне. Дарья боролась за выход в свой третий финал в 2025 году, но на этот раз вынуждена довольствоваться местом в топ-4.

В финале в Испании Дарья Семенистая (Латвия) сыграет с победительницей пары Линда Климовичова (Польша) – Лола Радивоевич (Сербия).

ITF W100. Лас-Франкезас-дель-Бальес (Испания)

Полуфинал, 18 октября 2025

Дарья Семенистая (Латвия) [1] – Дарья Снигур (Украина) [8] – 6:2, 6:2

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
