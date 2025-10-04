18-летняя Котляр выиграла дебютный матч в квалификации турнира WTA 125
Елизавета переиграла Тессу Йоханну Брокманн на старте отбора соревнований на Мальорке
18-летняя украинская теннисистка Елизавета Котляр (WTA 525) дебютировала в квалификации турнира WTA 125.
На старте отбора соревнований на Мальорке (Испания) украинка в двух сетах уверенно переиграла Тессу Йоханну Брокманн (Германия, WTA 311) за 1 час и 25 минут.
WTA 125 Мальорка. Грунт. Квалификация
Тесса Йоханна Брокманн (Германия) [4] – Елизавета Котляр (Украина) – 3:6, 1:6
Котляр провела первое очное противостояние против Брокманн.
Елизавета впервые выступает в отборе к турниру категории WTA 125. В финале квалификации она поборется против Мины Ходжич (Германия, WTA 496).
У Котляр уже есть один поединок на уровне Тура. В мае этого года она сыграла в основной сетке соревнований WTA 125 в Рабате, где в первом круге уступила Жаклин Кристиан.
