Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. 18-летняя Котляр выиграла дебютный матч в квалификации турнира WTA 125
WTA
18-летняя Котляр выиграла дебютный матч в квалификации турнира WTA 125

Елизавета переиграла Тессу Йоханну Брокманн на старте отбора соревнований на Мальорке

Instagram. Елизавета Котляр

18-летняя украинская теннисистка Елизавета Котляр (WTA 525) дебютировала в квалификации турнира WTA 125.

На старте отбора соревнований на Мальорке (Испания) украинка в двух сетах уверенно переиграла Тессу Йоханну Брокманн (Германия, WTA 311) за 1 час и 25 минут.

WTA 125 Мальорка. Грунт. Квалификация

Тесса Йоханна Брокманн (Германия) [4] – Елизавета Котляр (Украина) – 3:6, 1:6

Котляр провела первое очное противостояние против Брокманн.

Елизавета впервые выступает в отборе к турниру категории WTA 125. В финале квалификации она поборется против Мины Ходжич (Германия, WTA 496).

У Котляр уже есть один поединок на уровне Тура. В мае этого года она сыграла в основной сетке соревнований WTA 125 в Рабате, где в первом круге уступила Жаклин Кристиан.

WTA Мальорка Елизавета Котляр
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
