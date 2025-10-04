18-летняя Котляр выиграла дебютный матч в квалификации турнира WTA 125

18-летняя украинская теннисистка Елизавета Котляр (WTA 525) дебютировала в квалификации турнира WTA 125.

На старте отбора соревнований на Мальорке (Испания) украинка в двух сетах уверенно переиграла Тессу Йоханну Брокманн (Германия, WTA 311) за 1 час и 25 минут.

WTA 125 Мальорка. Грунт. Квалификация

Тесса Йоханна Брокманн (Германия) [4] – Елизавета Котляр (Украина) – 3:6, 1:6

Котляр провела первое очное противостояние против Брокманн.

Елизавета впервые выступает в отборе к турниру категории WTA 125. В финале квалификации она поборется против Мины Ходжич (Германия, WTA 496).

У Котляр уже есть один поединок на уровне Тура. В мае этого года она сыграла в основной сетке соревнований WTA 125 в Рабате, где в первом круге уступила Жаклин Кристиан.