Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Александра Олейникова – Лола Радивоевич. Смотреть онлайн. LIVE траснляция
WTA
09 октября 2025, 13:01 |
378
0

Александра Олейникова – Лола Радивоевич. Смотреть онлайн. LIVE траснляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 125 на Мальорке

09 октября 2025, 13:01 |
378
0
Александра Олейникова – Лола Радивоевич. Смотреть онлайн. LIVE траснляция
Instagram. Александра Олейникова

9 октября украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 139) начала выступления на грунтовом турнире WTA 125 на Мальорке, Испания.

Во втором раунде украинка играет против Лолы Радивоевич (Сербия, WTA 173). Время начала встречи – 13:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Александры.

Победительница противостояния в четвертьфинале поборется против Номы Ноха Акуге.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Олейникова с разгрома стартовала на турнире WTA 125 на Мальорке
Александра Олейникова – Аранча Рус. Смотреть онлайн. LIVE траснляция
Котляр завершила выступления на турнире WTA 125 на Мальорке
Александра Олейникова WTA Мальорка смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Последняя украинка в Ухане: Киченок завершила выступления в парном турнире
Теннис | 08 октября 2025, 14:05 1
Последняя украинка в Ухане: Киченок завершила выступления в парном турнире
Последняя украинка в Ухане: Киченок завершила выступления в парном турнире

Людмила и Эллен Перес в трех сетах проиграли Михаликовой и Николс во втором круге

Легендарный Пирло договорился о сотрудничестве с россиянами
Футбол | 09 октября 2025, 12:12 10
Легендарный Пирло договорился о сотрудничестве с россиянами
Легендарный Пирло договорился о сотрудничестве с россиянами

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо шокировал футбольных болельщиков

Реал отгрузил 6 мячей Роме в Лиге чемпионов, ПСЖ потерпел фиаско 0:4
Футбол | 09.10.2025, 06:05
Реал отгрузил 6 мячей Роме в Лиге чемпионов, ПСЖ потерпел фиаско 0:4
Реал отгрузил 6 мячей Роме в Лиге чемпионов, ПСЖ потерпел фиаско 0:4
Еще одна потеря. Топовый легионер не поможет Украине в игре с Исландией
Футбол | 08.10.2025, 15:44
Еще одна потеря. Топовый легионер не поможет Украине в игре с Исландией
Еще одна потеря. Топовый легионер не поможет Украине в игре с Исландией
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
Футбол | 09.10.2025, 07:27
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Не Кличко или Тайсон. Леннокс Льюис сказал, у кого самый мощный удар
Не Кличко или Тайсон. Леннокс Льюис сказал, у кого самый мощный удар
08.10.2025, 04:44 1
Бокс
Не выстояли еще 5 минут. Украина U-17 уступила Италии и не сыграет на Евро
Не выстояли еще 5 минут. Украина U-17 уступила Италии и не сыграет на Евро
07.10.2025, 17:27 8
Футбол
Фурия роха не по зубам. Сборная Украины U-20 проиграла Испании
Фурия роха не по зубам. Сборная Украины U-20 проиграла Испании
08.10.2025, 00:20 85
Футбол
Урок от Маэстро. Юлиан Бойко всухую проиграл знаменитому Ронни О'Салливану
Урок от Маэстро. Юлиан Бойко всухую проиграл знаменитому Ронни О'Салливану
07.10.2025, 16:47 4
Снукер
Известный экс-игрок Динамо возглавил футбольную команду. Ему всего 38 лет
Известный экс-игрок Динамо возглавил футбольную команду. Ему всего 38 лет
07.10.2025, 22:45 2
Футбол
С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов
С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов
09.10.2025, 07:19 10
Бокс
Туран попросил боссов Шахтера купить ему игрока сборной Азербайджана
Туран попросил боссов Шахтера купить ему игрока сборной Азербайджана
08.10.2025, 21:04 21
Футбол
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
07.10.2025, 19:05 59
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем