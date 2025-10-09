WTA09 октября 2025, 13:01 |
378
0
Александра Олейникова – Лола Радивоевич. Смотреть онлайн. LIVE траснляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 125 на Мальорке
9 октября украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 139) начала выступления на грунтовом турнире WTA 125 на Мальорке, Испания.
Во втором раунде украинка играет против Лолы Радивоевич (Сербия, WTA 173). Время начала встречи – 13:00 по Киеву.
Это вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Александры.
Победительница противостояния в четвертьфинале поборется против Номы Ноха Акуге.
|
