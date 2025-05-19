Юная украинка дебютировала на турнирах WTA матчем против соперницы топ-100
Елизавета Котляр уступила Жаклин Кристиан в первом раунде соревнований в Рабате
18-летняя украинская теннисистка Елизавета Котляр (WTA 585) провела дебютный матч на уровне WTA-Тура.
В 1/16 финала грунтовых соревнований WTA 250 в Рабате (Марокко) украинка в двух сетах уступила Жаклин Кристиан (Румыния, WTA 74) з 1 час и 22 минуты.
WTA 250 Рабат. Грунт. 1/16 финала
Жаклин Кристиан (Румыния) – Елизавета Котляр (Украина) [WC] – 6:3, 6:1
Это была первая встреча соперниц.
Котляр впервые провела поединок против соперницы из топ-100 рейтинга WTA. Организаторы турнира в Рабате предоставили Елизавете wild card.
Следующей соперницей Жаклин будет победительница матча Катерина Синякова – Алена Большова.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сборная Латвии держится в топ-4 своей группы
Стартует турнир в элитном дивизионе