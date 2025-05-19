Юная украинка дебютировала на турнирах WTA матчем против соперницы топ-100

18-летняя украинская теннисистка Елизавета Котляр (WTA 585) провела дебютный матч на уровне WTA-Тура.

В 1/16 финала грунтовых соревнований WTA 250 в Рабате (Марокко) украинка в двух сетах уступила Жаклин Кристиан (Румыния, WTA 74) з 1 час и 22 минуты.

WTA 250 Рабат. Грунт. 1/16 финала

Жаклин Кристиан (Румыния) – Елизавета Котляр (Украина) [WC] – 6:3, 6:1

Это была первая встреча соперниц.

Котляр впервые провела поединок против соперницы из топ-100 рейтинга WTA. Организаторы турнира в Рабате предоставили Елизавете wild card.

Следующей соперницей Жаклин будет победительница матча Катерина Синякова – Алена Большова.