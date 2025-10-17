Разделили очки. Динамо U-19 сыграло вничью с Зарей U-19

В матче девятого тура Национальной лиги U-19 встретились юношеские команды «Зари» и «Динамо». Поединок завершился вничью 0:0. Матч проходил на учебно- тренировочной базе киевского «Динамо».

В первом тайме «Динамо» владело территориальным преимуществом и вело игру первым номером. Но опасных моментов возле ворот соперника было мало. «Заря» в свою очередь отвечала контратаками.

После перерыва картина игры не изменилась. При этом победу могла вырвать как одна, так и другая команда. Однако благодаря надежной игре голкиперов на табло так и остались нули.

В турнирной таблице «Динамо» U-19 идет на втором месте. У «Шахтера» U-19 на пять очков больше и есть матч в запасе. «Заря» U-19 занимает третью позицию.

Национальная лига U-19, 9-й тур, 17 октября. Вита-Литовская, УТБ «Динамо» (Киев)

«Заря» U-19 – «Динамо» U-19 – 0:0

«Заря»: 21. Чудаса, 9. Б.Стрюк, 11. Д.Стрюк (7. Каменев, 72), 4. Борис, 5. Бойко, 8. Шеремета, 17. Рыбчак (14. Лопатин, 72), 6. Соломаха (23. Устинов, 79) 19. Дубина, 22. Строцкий, 10. Ярошенко (20. Карпин, 72).

«Динамо»: 71. Суркис, 13. Коробов, 4. Огородник, 6. Иваськив, 3. Дехтярь, 14. Ищенко (18. Озимай, 62), 21. Бекерский (8. Люсин, 46), 22. Осипенко, 11. Губенко (19. Задорожный, 62), 10. Редушко, 11. Пономаренко (17. Гродзинский, 79).

