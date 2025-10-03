Юношеский чемпионат Украины. Три гола Динамо, Шахтер остается впереди

Продолжается юношеский чемпионат Украины U-19, а Динамо разобралось с Металлистом 1925 со счетом 3:0 благодаря дублю Гродзинского и голу Редушко.

Киевляне выиграли, однако в таблице отстают от Шахтера на три очка при матче в запасе для конкурента, который в сезоне идет без потерь очков, набрав 21 пункт за семь встреч.

Юношеский чемпионат Украины U-19. 8-й тур

Оболонь – Верес 3:2

Голы: Корх, 45, Мороз, 51, Товарчи, 75 – Сайчишин, 5, Мигуцкий

Александрия – Карпаты 0:1

Гол: Яно, 78

Динамо – Металлист 1925 3:0

Голы: Гродзинский, 10, 59, Редушко, 82

Динамо: 71. Суркис (к), 13. Коробов, 4. Огородник (20. Федоренко, 70), 6. Иваськив (21. Бекерский, 54), 15. Дикий, 14. Ищенко, 10. Редушко, 22. Осипенко, 8.Люсин (18. Озимай, 59), 7. Андрейко (11. Губенко, 46), 17. Гродненский (25. Токар, 90)

Металлист 1925: 1. Соловей, 16. Засовицкий (6. Потапенко, 39), 4. Кондратюк (к), 20. Жуковский, 17. Пличко, 8. Король (19. Цубин, 80), 5. Пильганчук (18.Богомолов, 73), 10.Хруник, 11.Колесник (14.Петрук, 73), 7.Багрей (22.Усиченко, 80), 9.Карпизин