Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Возвращение Усика, поражение Украины от Швеции, Ястремская против Рыбакиной
Другие новости
17 октября 2025, 12:35 |
162
0

Возвращение Усика, поражение Украины от Швеции, Ястремская против Рыбакиной

Главные новости за 16 октября на Sport.ua

17 октября 2025, 12:35 |
162
0
Возвращение Усика, поражение Украины от Швеции, Ястремская против Рыбакиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 16 октября.

1. Усик анонсировал свое возвращение на ринг и прокомментировал бой с Итаумой
Чемпион мира в супертяжелом весе ведет переговоры о поединке, который состоится в 2026 году

2. Украинский клуб получит техническое поражение. Команда отказалась играть
ФК «Лесное» попал в сложное финансовое положение

3. Известный клуб хочет купить лидера Шахтера. О нем мечтает Юрген Клопп
«РБ Лейпциг» не отказался от идеи трансфера Марлона Гомеса

4. Лунин обратился к президенту Реала и шокировал его. Выдвинул ультиматум
Андрей заявил президенту, что хочет покинуть клуб

5. Достойное сопротивление фавориту. Женская сборная Украины проиграла Швеции
Наша команда стартовала в квалификации чемпионата Европы

6. Ястремская в борьбе проиграла Рыбакиной в 1/8 финала пятисотника в Нинбо
Даяна в трех сетах уступила Елене Рыбакиной во втором раунде турнира WTA 500 в Китае

7. Алькарас вышел в финал Six Kings Slam и ждет Синнера. Или Джоковича
Карлос в двух сетах разобрался с Тейлором Фритцем в полуфинале выставочного турнира

8. Синнер в Эр-Рияде переиграл Джоковича и поборется за $6 млн с Алькарасом
Янник в двух сетах разобрался с Новаком в полуфинале выставочного турнира Six Kings Slam

9. Кто для сине-желтых? Возможные соперники Украины в плей-офф отбора ЧМ
Вероятнее всего, команда Реброва займет второе место в группе

10. Фареры – главный сюрприз европейского отбора на ЧМ-2026 в октябре
«Красно-сине-белые» всерьез удивили континент, и все еще остаются в гонке за путевку на мундиаль

По теме:
Полуфиналы ЧМ U-20, Шевченко возглавил комитет ФИФА, расклады для сборной
Поражение молодежки в Хорватии, дубль и рекорд Роналду, Англия вышла на ЧМ
Победа сборной Украины, Кабо-Верде сыграет на ЧМ, возвращение Стародубцевой
главные новости
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-полузащитник Шахтера: «Некоторые игроки Динамо оторвались от земли»
Футбол | 17 октября 2025, 07:50 7
Экс-полузащитник Шахтера: «Некоторые игроки Динамо оторвались от земли»
Экс-полузащитник Шахтера: «Некоторые игроки Динамо оторвались от земли»

Алексей Полянский считает, что для «бело-синих» определяющими станут четыре ближайших поединка

Луис Энрике принял решение по Забарному после его возвращения из сборной
Футбол | 17 октября 2025, 07:18 1
Луис Энрике принял решение по Забарному после его возвращения из сборной
Луис Энрике принял решение по Забарному после его возвращения из сборной

Илья выйдет в стартовом составе в следующем матче

Три футболиста сборной Украины готовы покинуть Динамо и Шахтер
Футбол | 17.10.2025, 09:06
Три футболиста сборной Украины готовы покинуть Динамо и Шахтер
Три футболиста сборной Украины готовы покинуть Динамо и Шахтер
Капитан Ливерпуля: «Трансферы пока не стали усилением для нас»
Футбол | 17.10.2025, 12:43
Капитан Ливерпуля: «Трансферы пока не стали усилением для нас»
Капитан Ливерпуля: «Трансферы пока не стали усилением для нас»
Усик анонсировал свое возвращение на ринг и прокомментировал бой с Итаумой
Бокс | 16.10.2025, 17:22
Усик анонсировал свое возвращение на ринг и прокомментировал бой с Итаумой
Усик анонсировал свое возвращение на ринг и прокомментировал бой с Итаумой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Реал на выезде переиграл ПСЖ в Лиге чемпионов, Арсенал одолел Бенфику
Реал на выезде переиграл ПСЖ в Лиге чемпионов, Арсенал одолел Бенфику
17.10.2025, 06:05
Футбол
Аргентина на высоте. Определена финальная пара чемпионата мира U-20
Аргентина на высоте. Определена финальная пара чемпионата мира U-20
16.10.2025, 04:23 5
Футбол
Претендент на должность мэра Киева? Усик обратился к Виталию Кличко
Претендент на должность мэра Киева? Усик обратился к Виталию Кличко
16.10.2025, 20:05 1
Бокс
Шахтер начал внутреннее расследование против Ефима Конопли
Шахтер начал внутреннее расследование против Ефима Конопли
16.10.2025, 15:18 53
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «После матчей сборной Украины его цена выросла прилично»
ЛЕОНЕНКО: «После матчей сборной Украины его цена выросла прилично»
16.10.2025, 06:02
Футбол
Кто для сине-желтых? Возможные соперники Украины в плей-офф отбора ЧМ
Кто для сине-желтых? Возможные соперники Украины в плей-офф отбора ЧМ
16.10.2025, 06:23 48
Футбол
Стало известно, когда Александр Усик вернется на ринг
Стало известно, когда Александр Усик вернется на ринг
16.10.2025, 02:45
Бокс
Тайсон Фьюри принял решение о трилогии с Александром Усиком
Тайсон Фьюри принял решение о трилогии с Александром Усиком
15.10.2025, 09:13 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем