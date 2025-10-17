Возвращение Усика, поражение Украины от Швеции, Ястремская против Рыбакиной
Главные новости за 16 октября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 16 октября.
1. Усик анонсировал свое возвращение на ринг и прокомментировал бой с Итаумой
Чемпион мира в супертяжелом весе ведет переговоры о поединке, который состоится в 2026 году
2. Украинский клуб получит техническое поражение. Команда отказалась играть
ФК «Лесное» попал в сложное финансовое положение
3. Известный клуб хочет купить лидера Шахтера. О нем мечтает Юрген Клопп
«РБ Лейпциг» не отказался от идеи трансфера Марлона Гомеса
4. Лунин обратился к президенту Реала и шокировал его. Выдвинул ультиматум
Андрей заявил президенту, что хочет покинуть клуб
5. Достойное сопротивление фавориту. Женская сборная Украины проиграла Швеции
Наша команда стартовала в квалификации чемпионата Европы
6. Ястремская в борьбе проиграла Рыбакиной в 1/8 финала пятисотника в Нинбо
Даяна в трех сетах уступила Елене Рыбакиной во втором раунде турнира WTA 500 в Китае
7. Алькарас вышел в финал Six Kings Slam и ждет Синнера. Или Джоковича
Карлос в двух сетах разобрался с Тейлором Фритцем в полуфинале выставочного турнира
8. Синнер в Эр-Рияде переиграл Джоковича и поборется за $6 млн с Алькарасом
Янник в двух сетах разобрался с Новаком в полуфинале выставочного турнира Six Kings Slam
9. Кто для сине-желтых? Возможные соперники Украины в плей-офф отбора ЧМ
Вероятнее всего, команда Реброва займет второе место в группе
10. Фареры – главный сюрприз европейского отбора на ЧМ-2026 в октябре
«Красно-сине-белые» всерьез удивили континент, и все еще остаются в гонке за путевку на мундиаль
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Алексей Полянский считает, что для «бело-синих» определяющими станут четыре ближайших поединка
Илья выйдет в стартовом составе в следующем матче