Возвращение Усика, поражение Украины от Швеции, Ястремская против Рыбакиной

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 16 октября.

1. Усик анонсировал свое возвращение на ринг и прокомментировал бой с Итаумой

Чемпион мира в супертяжелом весе ведет переговоры о поединке, который состоится в 2026 году

2. Украинский клуб получит техническое поражение. Команда отказалась играть

ФК «Лесное» попал в сложное финансовое положение

3. Известный клуб хочет купить лидера Шахтера. О нем мечтает Юрген Клопп

«РБ Лейпциг» не отказался от идеи трансфера Марлона Гомеса

4. Лунин обратился к президенту Реала и шокировал его. Выдвинул ультиматум

Андрей заявил президенту, что хочет покинуть клуб

5. Достойное сопротивление фавориту. Женская сборная Украины проиграла Швеции

Наша команда стартовала в квалификации чемпионата Европы

6. Ястремская в борьбе проиграла Рыбакиной в 1/8 финала пятисотника в Нинбо

Даяна в трех сетах уступила Елене Рыбакиной во втором раунде турнира WTA 500 в Китае

7. Алькарас вышел в финал Six Kings Slam и ждет Синнера. Или Джоковича

Карлос в двух сетах разобрался с Тейлором Фритцем в полуфинале выставочного турнира

8. Синнер в Эр-Рияде переиграл Джоковича и поборется за $6 млн с Алькарасом

Янник в двух сетах разобрался с Новаком в полуфинале выставочного турнира Six Kings Slam

9. Кто для сине-желтых? Возможные соперники Украины в плей-офф отбора ЧМ

Вероятнее всего, команда Реброва займет второе место в группе

10. Фареры – главный сюрприз европейского отбора на ЧМ-2026 в октябре

«Красно-сине-белые» всерьез удивили континент, и все еще остаются в гонке за путевку на мундиаль