Известный клуб хочет купить лидера Шахтера. О нем мечтает Юрген Клопп

Донецкий «Шахтер» в ближайшее трансферное окно может продать бразильца.

По информации портала Transferfeed, хавбек Марлон Гомес остается в центре внимания одного из лидеров немецкой Бундеслиги «РБ Лейпцига» и занимает высокое место в списке кандидатов на трансфер.

Прошлым летом «РБ Лейпциг» уже достиг соглашения с бразильцем, но не захотел инвестировать 30 миллионов евро, которые требовал «Шахтер». В ближайшие месяцы это может измениться – о футболисте мечтает руководитель глобального спортивного отдела «РБ Лейпциг» Юрген Клопп.

В этом сезоне на счету Марлона Гомеса 16 матчей и три ассиста.