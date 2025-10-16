Известный клуб хочет купить лидера Шахтера. О нем мечтает Юрген Клопп
«РБ Лейпциг» не отказался от идеи трансфера Марлона Гомеса
Донецкий «Шахтер» в ближайшее трансферное окно может продать бразильца.
По информации портала Transferfeed, хавбек Марлон Гомес остается в центре внимания одного из лидеров немецкой Бундеслиги «РБ Лейпцига» и занимает высокое место в списке кандидатов на трансфер.
Прошлым летом «РБ Лейпциг» уже достиг соглашения с бразильцем, но не захотел инвестировать 30 миллионов евро, которые требовал «Шахтер». В ближайшие месяцы это может измениться – о футболисте мечтает руководитель глобального спортивного отдела «РБ Лейпциг» Юрген Клопп.
В этом сезоне на счету Марлона Гомеса 16 матчей и три ассиста.
