Фареры – главный сюрприз европейского отбора на ЧМ-2026 в октябре

В сборной Фарерских островов по футболу нет ни одного игрока, которого бы портал Transfermarkt оценивал в 1 миллион евро или более. «Красно-сине-белые», Федерация футбола которых является членом ФИФА с 1988 года, а УЕФА – с 1990-го, прошли уже через восемь отборочных турниров на чемпионаты мира, однако ни разу и близко не претендовали на путевку на мундиаль. Неудивительно, что на европейском континенте многие болельщики свыклись с мыслью, что Фареры – это такой себе «футбольный карлик», который иногда может «попить крови» у других команд, моментами это ему удается сделать даже со сборными-грандами, однако без какой-либо существенной турнирной перспективы и амбиций.

Однако в октябре именно национальная команда Фарерских островов стала главной сенсацией и главным сюрпризом европейского отбора на чемпионат мира-2026. Сперва «красно-сине-белые» сенсационно на своем поле разгромили сборную Черногории со счетом 4:0, что стало самой крупной «сухой» победой в истории этой национальной команды (номинально таковой остается «виктория» над Лихтенштейном, добытая со счетом 5:1 в июне 2021 года), а затем решили добавить «масла в огонь», одолев в родных стенах еще и сборную Чехии (2:1). Безусловно, черногорцев и чехов нельзя причислить к категории грандов европейского футбола, но… Первые проводили с фарерцами свой дебютный официальный матч под руководством нового главного тренера – известного экс-форварда «Ромы» и «Ювентуса» Мирко Вучинича, из-за чего априори были чрезвычайно мотивированы, а вторые, пусть уже давно и не имеют в составе игроков калибра Карела Поборски или Павела Недведа, однако занимают 42-ю позицию в рейтинге ФИФА и могут похвастаться игроками уровня Томаша Соучека, оценочная трансферная стоимость которого в три раза выше, нежели всего состава Фарер вместе взятого.

Более того, еще в сентябре Фарерские острова сумели на выезде обыграть сборную Гибралтара (1:0), благодаря чему текущая победная серия этой национальной команды составляет уже три матча! Девять набранных очков в последних поединках позволили «красно-сине-белым» ворваться в гонку за право сыграть в плей-офф квалификации на чемпионат мира-2026 от зоны УЕФА. На текущий момент у Фарерских островов 12 набранных очков после семи матчей, в то время как у сборной Чехии после такого же количества сыгранных поединков – 13. Обе эти команды практически лишены шансов обойти безусловного лидера группы L – сборную Хорватии, однако сам факт того, что перед финальными играми в конкуренции за вторую строчку сошлись чехи и фарерцы выглядит, мягко говоря, удивительным.

Getty Images/Global Images Ukraine

Да, во многом шансы Фарерских островов финишировать вторыми и зацепиться за место в плей-офф европейской квалификации на ЧМ-2026 является лишь математическими. Если оценивать ситуацию трезво, то очевидно – в финальных противостояниях именно чехи имеют преимущество, так как им предстоит дома сыграть против Гибралтара, в то время как «красно-сине-белым» нужно будет сперва на выезде обыграть хорватов, а затем еще и рассчитывать на осечку Чехии.

Но на текущий момент на Фарерах никто не задумывается о том, что они могут не финишировать вторыми в группе. Тамошняя национальная команда уже стала героями, так как не просто разжилась 12 очками, но еще и имеет положительную разницу забитых и пропущенных мячей – 10:6. Например, тем же хорватам островитяне уступили в родных пенатах лишь минимально – 0:1.

В связи с этим у многих болельщиков возникает логичный вопрос: «Как подобное вообще удалось Фарерским островам?» Ведь нынешние результаты не являются откровенной случайностью. К ним стоит добавить две крупные победы над Лихтенштейном, добытые в 2021-м и 2024-м годах. А еще ни в коем случае нельзя обходить вниманием выступления «красно-сине-белых» в Лиге наций. В этом турнире островитяне еще в 2021 году сумели повыситься из Лиги D в Лигу C, после чего, вопреки прогнозам, на протяжении двух кампаний неизменно отстаивали позиции в третьем по силе дивизионе. Причем в Лиге наций-2022/23 Фареры даже сенсационно в родных стенах сподобились обыграть национальную команду Турции в матче, главным арбитром которого был украинец Сергей Бойко.

Если же взять во внимание, например, все матчи Фарерских островов в 2025 году, то мы увидим интересную статистику. В 8 поединках островитяне отпраздновали 4 победы при 4 поражениях. Это явно не показатели классического беспросветного аутсайдера, а скорее – типичного середняка европейских отборов с претензией на зону плей-офф. Иными словами, цифры доказывают, что сборная Фарерских островов – это уже абсолютно точно не слабенькая команда, которую можно обыграть в полноги.

Getty Images/Global Images Ukraine. Эйдун Клакстейн

Последние результаты сборной Фарерских островов объясняются удачным сочетанием сразу нескольких факторов. Первый – назначение главным тренером национальной команды 52-летнего местного откровенно малоизвестного специалиста Эйдуна Клакстейна, который ранее весьма плодотворно поработал с юношескими и молодежной сборными автономной области.

Второй фактор, который можно называть даже более существенным, нежели первый, связан с ростом результатов клубных команд, представляющих на международном уровне Фареры. В частности, в сезоне-2023/24 фарерскому «Клаксвику» удалось последовательно пройти в квалификации Лиги чемпионов венгерский «Ференцварош» (0:0, 3:0) и шведский «Хеккен» (0:0, 3:3, 4:3 – по пенальти), что позволило этой команде стать первым представителем своих островов, который когда-либо в истории добирался до третьего отборочного раунда самого престижного клубного турнира континента. И пускай далее «Клаксвик» проиграл норвежскому «Мольде» (2:1, 0:2), фарерская команда все равно получила в подарок евроосень, оказавшись в основной сетке Лиги конференций, где сыграла шесть матчей и набрала в них четыре очка. В том числе зачетные пункты в свой актив «Клаксвику» удалось заработать в домашнем матче с французским «Лиллем» (0:0).

Наконец, третьим фактором нынешних успехов фарерского футбола обязательно нужно называть повышение финансирования для небольших национальных ассоциаций, поступающее от Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Очевидно, что в случае с Фарерами эти деньги, поступая на счета тамошней Федерации футбола, расходуются исключительно грамотно и эффективно.

Безусловно, кто-то может хмыкнуть – мол, о каких больших успехах фарерского футбола идет речь, если команда ничего не добилась и никуда не пробилась, но… Нужно четко понимать контекст, в котором идет этот разговор. Дело в том, что население Фарерских островов составляет около 55 тысяч человек. Это меньше, чем проживает, например, в Александрии или Каменце-Подольском, команды из которых представлены в украинской Премьер-лиге.

Профессиональных футболистов на Фарерских островах всегда было откровенно мало, и даже многие из тех, кто ныне защищает цвета национальной команды не так давно, помимо футбола, были вынуждены зарабатывать на жизнь другими занятиями. Например, Ханус Соренсен, который в последних к текущему моменту матчах отличился дублем в воротах Черногории и забил Чехии, торговал замороженной пиццей. Для Фарер совсем неудивительны истории, когда в футбол на международном уровне защищать цвет автономной области (острова входят в состав Датского королевства, не являясь самостоятельным субъектом международного права, однако имеют свой однопалатный парламент) на поле выходят плотники, электрики, госслужащие и т.п., из-за чего эта команда нередко проигрывала соперникам с очень крупным счетом.

Но сейчас ситуация меняется. Число профессиональных футболистов на островах постепенно растет, часть игроков отправляются выступать за рубеж (тот же Ханус Соренсен, например, играет в Словении), а в популяризацию самой игры вкладывается все больше и больше средств. Поэтому в аспекте Фарерских островов, очевидно, стоит избавляться от стереотипа команды типичных «мальчиков для битья». Эта сборная, пускай пока, видимо, и не сможет завоевать путевку на чемпионат мира-2026, однако демонстрирует существенный прогресс, уже имея реальные возможности не просто доставлять проблемы, но и обыгрывать многие другие европейские национальные команды.