Праздник на островах. Фареры создали сенсацию в игре с Чехией в отборе к ЧМ

12 октября состоялся матч между сборными Чехии и Фарерских островов в отборе к чемпионату мира 2026 года.

Местом проведения встречи стал стадион «Торсволлур» в городе Торсхавн.

Чешская сборная, будучи явным фаворитом поединка, сенсационно оступилась в матче с Фарерскими островами, проиграв со счетом 2:1.

Первыми в матче забили хозяева поля, однако через 10 минут Чехия восстановила равновесие.

Казалось, что гости смогут отыграться и увезти победу, но все сложилось иначе: под занавес матча Фареры поймали соперника на ошибке и забили решающий гол.

Примечательно, что Фареры выиграли третий матч подряд в квалификации и закрепились на третьей строчке (12 очков). Чехия же получила нового конкурента за второе место (13 баллов).

Чемпионат мира 2026. Квалификация

12 октября. Группа L

Фарерские острова – Чехия – 2:1

Голы: Серенсен, 67, Агнарссон, 81 – Карабец, 78