Праздник на островах. Фареры создали сенсацию в игре с Чехией в отборе к ЧМ
Островитяне вырвали победу в последние минуты – 2:1
12 октября состоялся матч между сборными Чехии и Фарерских островов в отборе к чемпионату мира 2026 года.
Местом проведения встречи стал стадион «Торсволлур» в городе Торсхавн.
Чешская сборная, будучи явным фаворитом поединка, сенсационно оступилась в матче с Фарерскими островами, проиграв со счетом 2:1.
Первыми в матче забили хозяева поля, однако через 10 минут Чехия восстановила равновесие.
Казалось, что гости смогут отыграться и увезти победу, но все сложилось иначе: под занавес матча Фареры поймали соперника на ошибке и забили решающий гол.
Примечательно, что Фареры выиграли третий матч подряд в квалификации и закрепились на третьей строчке (12 очков). Чехия же получила нового конкурента за второе место (13 баллов).
Чемпионат мира 2026. Квалификация
12 октября. Группа L
Фарерские острова – Чехия – 2:1
Голы: Серенсен, 67, Агнарссон, 81 – Карабец, 78
Na Faerských ostrovech prohráváme 1:2. pic.twitter.com/0oWldN12UV— Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) October 12, 2025
