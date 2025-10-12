Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Праздник на островах. Фареры создали сенсацию в игре с Чехией в отборе к ЧМ
ЧМ. Квалификация. Европа
Фарерские острова
12.10.2025 19:00 – FT 2 : 1
Чехия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
12 октября 2025, 20:51 | Обновлено 12 октября 2025, 21:34
1833
10

Праздник на островах. Фареры создали сенсацию в игре с Чехией в отборе к ЧМ

Островитяне вырвали победу в последние минуты – 2:1

12 октября 2025, 20:51 | Обновлено 12 октября 2025, 21:34
1833
10 Comments
Праздник на островах. Фареры создали сенсацию в игре с Чехией в отборе к ЧМ
Федерация футбола Фарерских островов

12 октября состоялся матч между сборными Чехии и Фарерских островов в отборе к чемпионату мира 2026 года.

Местом проведения встречи стал стадион «Торсволлур» в городе Торсхавн.

Чешская сборная, будучи явным фаворитом поединка, сенсационно оступилась в матче с Фарерскими островами, проиграв со счетом 2:1.

Первыми в матче забили хозяева поля, однако через 10 минут Чехия восстановила равновесие.

Казалось, что гости смогут отыграться и увезти победу, но все сложилось иначе: под занавес матча Фареры поймали соперника на ошибке и забили решающий гол.

Примечательно, что Фареры выиграли третий матч подряд в квалификации и закрепились на третьей строчке (12 очков). Чехия же получила нового конкурента за второе место (13 баллов).

Чемпионат мира 2026. Квалификация

12 октября. Группа L

Фарерские острова – Чехия – 2:1

Голы: Серенсен, 67, Агнарссон, 81 – Карабец, 78

По теме:
Защитник сборной Азербайджана: «Выйдем сконцентрированными на результате»
Йожеф Сабо спрогнозировал точный счет поединка Украина – Азербайджан
Нидерланды отгрузили 4 мяча команде Финляндии и близки к путевке на ЧМ
сборная Чехии по футболу сборная Фарерских островов по футболу ЧМ-2026 по футболу видео голов и обзор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стародубцева получила первую соперницу в основе турнира WTA 500 в Нинбо
Теннис | 12 октября 2025, 16:44 5
Стародубцева получила первую соперницу в основе турнира WTA 500 в Нинбо
Стародубцева получила первую соперницу в основе турнира WTA 500 в Нинбо

В 1/16 финала Юлия сыграет против представительницы Казахстана Юлии Путинцевой

Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
Футбол | 12 октября 2025, 01:23 2
Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20

Колумбия выиграла четвертьфинальный матч с 5 голами

Литва – Польша. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 12.10.2025, 21:06
Литва – Польша. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Литва – Польша. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Ребров может остаться без вакансии тренера. Ему нашли замену
Футбол | 12.10.2025, 15:17
Ребров может остаться без вакансии тренера. Ему нашли замену
Ребров может остаться без вакансии тренера. Ему нашли замену
Суркис обратился к Ярмоленко по поводу конфликта с тренером. Он недоволен
Футбол | 12.10.2025, 08:12
Суркис обратился к Ярмоленко по поводу конфликта с тренером. Он недоволен
Суркис обратился к Ярмоленко по поводу конфликта с тренером. Он недоволен
Комментарии 10
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
New Zealander
Браво Фарери! Я почав дивитись гру з 64-ї хвилини (при рахунку 0-0) і став свідком цього дива. Населення Фарер 50 тисяч (8 разів менше ніж Ісландія)!
Ответить
+3
Андрій Заліщук
Капздець, во дають фарерці, 6 очків з 6 взяли в жовтні, хотілося би їх побачити хоча б в плей-офф у березні 2026
Ответить
+3
Показать Скрыть 2 ответа
Dynamic
Молодці Фарери! Покарали чехів за те, що обрали проросійську антиукраїнську партію. Привітання від усіх українців маленьким, але відважним остров'янам.
Ответить
+2
Фанькин кот
Во дают Фареры! Красавчики! 
Ответить
+1
Rzechpospolita
Все по ділу, чехам ще повезло, що такий рахунок) Чехи самі не грають і другим не дають, безтолкова команда, котра тільки бʼється… ні ідеї, ні техніки, ні тактики - тільки боротьба! А у Фарер реально гарна гра… ростуть вони! 
Ответить
+1
Night Watch
Вот это автономия!🇫🇴
Ответить
+1
Vitaly Kozak
То все їхнє - вигравати у Гібралтара і вигризати перемоги з Чорногорією та Чехією на своєму стадіоні зі штучним покриттям, де суперникам відскоки м'яча дуже незвичні. Дивився другі тайми і попередньої гри фарерців і сьогоднішньої.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
11.10.2025, 00:25
Футбол
Украина U-21 сохранила лидерство. Как выглядят таблицы квалификации ЧЕ U-21
Украина U-21 сохранила лидерство. Как выглядят таблицы квалификации ЧЕ U-21
10.10.2025, 23:23
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он мешал Украине и Исландии играть в футбол»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он мешал Украине и Исландии играть в футбол»
12.10.2025, 07:43 5
Футбол
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
12.10.2025, 06:23 5
Футбол
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
10.10.2025, 23:43 243
Футбол
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
11.10.2025, 06:23 4
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Если не хочет играть в сборной, пусть скажет Реброву»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Если не хочет играть в сборной, пусть скажет Реброву»
11.10.2025, 13:11 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем