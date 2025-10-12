Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ЧМ. Квалификация. Европа
Фарерские острова
12.10.2025 19:00 - : -
Чехия
Чемпионат мира
12 октября 2025, 16:21 | Обновлено 12 октября 2025, 16:34
Фарерские острова – Чехия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2026

Матч начнется 12 октября в 19:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 12 октября, состоится поединок квалификации на чемпионат мира между сборными Фарерских островов и Чехии. По киевскому времени игра начнется в 19:00.

Фарерские острова

На данный момент команда переходит в довольно неплохую форму. В прошлом розыгрыше Лиги наций коллектив завоевал 6 очков и занял 3-е место собственной группы в дивизионе С, которое позволило ему гарантированно остаться в текущем элешоне турнира по крайней мере еще на год. Но расстояние от 2-го места и переходных игр за повышение было очень маленьким – всего 1 зачетный балл.

На текущей квалификации Фареры одержали 3 победы (2 против Кипра и 1 против Черногории) и трижды терпели поражение (против Чехии, Хорватии и той же Черногории). На данный момент команда занимает 3 место собственного квинтета, имея на счету 9 баллов. Расстояние от 1-й ступени – 4 очка.

Чехия

Чешская сборная сейчас тоже радует своих болельщиков. В прошлом розыгрыше Лиги наций коллектив смог занять 1-е место в группе из Украины, Грузии и Албании и получить прямую путевку в самый престижный дивизион А.

На квалификации коллектив также показывает неплохие результаты. За 6 поединков клуб потерял очки дважды, оба раза играя против Хорватии (потерпел поражение 4:1 и сыграл вничью 0:0). 13 набранных баллов позволяют Чехии занимать 2-е место турнирной таблицы собственной группы, уступая хорватам только по дополнительным показателям.

Личные встречи

Начиная с 2023 года сборные играли между собой трижды. В каждом матче с общим счетом 6:1 выиграла национальная команда Чехии.

Интересные факты

  • В последних 17 играх Фарерские острова ни разу не пропустили больше 2 голов.
  • В последних 8 выездных играх Чехия смогла одержать только 2 победы.
  • А вот Фарерские острова проиграли всего в 1 из 6 последних домашних игр.

Прогноз

Я поставлю на тотал менее 3 с коэффициентом 1.53.

Тотал менее 3 1.53
сборная Фарерских островов по футболу сборная Чехии по футболу прогнозы прогнозы на футбол ЧМ-2026 по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
