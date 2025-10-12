Фареры – Чехия – 2:1. Историческая победа островитян. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026
В воскресенье, 12 октября, состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Чехии и Фарерских островов.
Национальные команды встретились на арене «Торсволлур» в городе Торсхавн.
Фарерские острова стали главной сенсацией дня, забив два гола в ворота Чехии и одержав победу со счетом 2:1.
Благодаря успешному матчу Фареры продолжили свою серию побед до трех поединков подряд.
В турнирной таблице группы L Чехия осталась на втором месте (13 очков), так же как и Фарерские острова до сих пор третьи (12 баллов).
Чемпионат мира 2026. Квалификация
12 октября. Группа L
Фарерские острова – Чехия – 2:1
Голы: Серенсен, 67, Агнарссон, 81 – Карабец, 78
Видео голов и обзор матча
События матча
