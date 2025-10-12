Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Фареры – Чехия – 2:1. Историческая победа островитян. Видео голов и обзор
ЧМ. Квалификация. Европа
Фарерские острова
12.10.2025 19:00 – FT 2 : 1
Чехия
Чемпионат мира
12 октября 2025, 21:43 | Обновлено 12 октября 2025, 21:46
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

Федерация футбола Фарерских островов

В воскресенье, 12 октября, состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Чехии и Фарерских островов.

Национальные команды встретились на арене «Торсволлур» в городе Торсхавн.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Фарерские острова стали главной сенсацией дня, забив два гола в ворота Чехии и одержав победу со счетом 2:1.

Благодаря успешному матчу Фареры продолжили свою серию побед до трех поединков подряд.

В турнирной таблице группы L Чехия осталась на втором месте (13 очков), так же как и Фарерские острова до сих пор третьи (12 баллов).

Чемпионат мира 2026. Квалификация

12 октября. Группа L

Фарерские острова – Чехия – 2:1

Голы: Серенсен, 67, Агнарссон, 81 – Карабец, 78

Видео голов и обзор матча

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Мартин Агнарссон (Фарерские острова).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Адам Карабец (Чехия), асcист Томаш Хорый.
67’
ГОЛ ! Мяч забил Ханус Сёренсен (Фарерские острова), асcист Якуп Андреасен.
По теме:
Экс-форвард Карабаха: «Как бы мне ни хотелось, Украина – фаворит»
Тренер Азербайджана: «Мы попытаемся победить Украину и выйти на ЧМ»
Украина – Азербайджан. Текстовая трансляция матча
сборная Чехии по футболу сборная Фарерских островов по футболу видео голов и обзор ЧМ-2026 по футболу
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
