В воскресенье, 12 октября, состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Чехии и Фарерских островов.

Национальные команды встретились на арене «Торсволлур» в городе Торсхавн.

Фарерские острова стали главной сенсацией дня, забив два гола в ворота Чехии и одержав победу со счетом 2:1.

Благодаря успешному матчу Фареры продолжили свою серию побед до трех поединков подряд.

В турнирной таблице группы L Чехия осталась на втором месте (13 очков), так же как и Фарерские острова до сих пор третьи (12 баллов).

Чемпионат мира 2026. Квалификация

12 октября. Группа L

Фарерские острова – Чехия – 2:1

Голы: Серенсен, 67, Агнарссон, 81 – Карабец, 78

