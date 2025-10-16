Лунин обратился к президенту Реала и шокировал его. Выдвинул ультиматум
Андрей заявил президенту, что хочет покинуть клуб
Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин принял решение покинуть клуб.
По информации испанских СМИ, Лунин рассказал о своих планах Флорентино Пересу – основная причина заключается в том, что вратарю надоело ждать своего шанса и быть дублером Куртуа, у которого контракт до лета 2027 года.
Перес был удивлен желанием Лунина покинуть клуб и хочет, чтобы тот остался. Однако президент не собирается силой удерживать вратаря и выдвинул ультиматум – Андрей сможет уйти, если за него будет заплачено 30 миллионов евро.
В этом сезоне Лунин так и не получил игровой практики. Вратарь может сыграть в Кубке Испании только в 2026 году.
Ранее стало известно, что Лунин не захотел играть за сборную из-за решения Реброва
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Чемпион мира в супертяжелом весе ведет переговоры о поединке, который состоится в 2026 году
Защитник Динамо рассказал, как общается с отцом своей жены