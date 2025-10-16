Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лунин обратился к президенту Реала и шокировал его. Выдвинул ультиматум
Испания
Лунин обратился к президенту Реала и шокировал его. Выдвинул ультиматум

Андрей заявил президенту, что хочет покинуть клуб

Лунин обратился к президенту Реала и шокировал его. Выдвинул ультиматум
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин принял решение покинуть клуб.

По информации испанских СМИ, Лунин рассказал о своих планах Флорентино Пересу – основная причина заключается в том, что вратарю надоело ждать своего шанса и быть дублером Куртуа, у которого контракт до лета 2027 года.

Перес был удивлен желанием Лунина покинуть клуб и хочет, чтобы тот остался. Однако президент не собирается силой удерживать вратаря и выдвинул ультиматум – Андрей сможет уйти, если за него будет заплачено 30 миллионов евро.

В этом сезоне Лунин так и не получил игровой практики. Вратарь может сыграть в Кубке Испании только в 2026 году.

Ранее стало известно, что Лунин не захотел играть за сборную из-за решения Реброва

чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Флорентино Перес
Дмитрий Олейник Источник: E-Notícies
Serhii P.
Дмитро Олійник - генератор випадкових новин про Луніна в "Реалі" 
