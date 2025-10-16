Лунин обратился к президенту Реала и шокировал его. Выдвинул ультиматум

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин принял решение покинуть клуб.

По информации испанских СМИ, Лунин рассказал о своих планах Флорентино Пересу – основная причина заключается в том, что вратарю надоело ждать своего шанса и быть дублером Куртуа, у которого контракт до лета 2027 года.

Перес был удивлен желанием Лунина покинуть клуб и хочет, чтобы тот остался. Однако президент не собирается силой удерживать вратаря и выдвинул ультиматум – Андрей сможет уйти, если за него будет заплачено 30 миллионов евро.

В этом сезоне Лунин так и не получил игровой практики. Вратарь может сыграть в Кубке Испании только в 2026 году.

