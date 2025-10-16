Украинский клуб получит техническое поражение. Команда отказалась играть

Как стало известно Sport.ua, календарный поединок 14-го тура в группе «А» между «Ужгородом» и «Лесным» 19 октября не состоится.

Президент ПФЛ Александр Каденко эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помешало участникам противостояния.

«Сегодня ФК «Лесное» официально сообщил ПФЛ, что по разным причинам не сможет выехать на календарный поединок в Ужгород. Я беседовал с руководством клуба, которое проинформировало, что прилагает усилия в поиске нового инвестора, который бы поддержал команду. Мы уже сообщили закарпатцам о проблемах «Лесного», которому будет засчитано техническое поражение.

Беспокоит, что впереди у «Лесного» еще три дальних выезда – в Одессу, Самбор и Ольховцы, и вторая неявка автоматически приведет к потере командой места в ПФЛ.

На данный момент «Лесное» набрало 20 очков и занимает пятое место в группе «А» Второй лиги.