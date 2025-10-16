Известный украинский клуб готов сняться с лиги и потерять профи-статус

Главный тренер представителя Второй лиги ФК «Лесное» Вадим Мельник рассказал, что команда из Киевской области, скорее всего, откажется выходить на игру 14 тура Группы А Второй лиги против ФК «Ужгород» из-за финансовых трудностей:

– На сто процентов пока не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию о том, что мы не сыграем следующий матч, но, скорее всего, не поедем. Почему? Нет финансов.

Ни игроки, ни тренеры ни одной зарплаты не получили с начала чемпионата. Обещать-то обещают: потерпите, потерпите, но...

На прошлую игру ребята вышли, дали время, думали, что что-то решится [руководители ФК «Лесное»]. Все же понимают, что два раза на игру не выйдем и все – команду лишат профессионального статуса.

– То есть до конца первого круга ФК Лесное может не дотянуть?

– А как мы можем дотянуть? Не выйдем против Ужгорода, не выйдем в следующем матче и все...