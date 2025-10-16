Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Известный украинский клуб готов сняться с лиги и потерять профи-статус
Украина. Премьер лига
Известный украинский клуб готов сняться с лиги и потерять профи-статус

У «Лесного» большие финансовые проблемы – информацию подтвердил тренер Вадим Мельник

ФК Лесное

Главный тренер представителя Второй лиги ФК «Лесное» Вадим Мельник рассказал, что команда из Киевской области, скорее всего, откажется выходить на игру 14 тура Группы А Второй лиги против ФК «Ужгород» из-за финансовых трудностей:

– На сто процентов пока не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию о том, что мы не сыграем следующий матч, но, скорее всего, не поедем. Почему? Нет финансов.

Ни игроки, ни тренеры ни одной зарплаты не получили с начала чемпионата. Обещать-то обещают: потерпите, потерпите, но...

На прошлую игру ребята вышли, дали время, думали, что что-то решится [руководители ФК «Лесное»]. Все же понимают, что два раза на игру не выйдем и все – команду лишат профессионального статуса.

– То есть до конца первого круга ФК Лесное может не дотянуть?

– А как мы можем дотянуть? Не выйдем против Ужгорода, не выйдем в следующем матче и все...

dadlismit
Известный украинский клуб ФК Лесное ... 
Ответить
0
protasov_lyopu_davai
а зачем было заявляться?
Ответить
0
