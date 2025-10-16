Украинский клуб рискует не сыграть в чемпионате из-за финансовых проблем

Представитель Второй лиги Украины – ФК «Лесное» – рискует не сыграть в ближайшем матче чемпионата, который состоится 19 октября. Об этом сообщила SportArena.

По информации источника, клуб из Киевской области столкнулся с огромными финансовыми проблемами, из-за которых под угрозой находится будущая судьба коллектива.

Недавно главный тренер Александр Рябоконь прекратил сотрудничество с ФК «Лесное», а после своего увольнения рассказал, что не получил ни единой выплаты за свою работу. Финансовые трудности подтвердил и директор Виктор Зелинский.

В составе клуба выступают несколько известных игроков – например, бывшие футболисты киевского «Динамо» Денис Гармаш и Сергей Рыбалка.

После 12 сыгранных туров ФК «Лесное» набрал 20 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице. Отставание от лидера составляет четыре очка. В предыдущем матче команда на домашней арене потерпело разгромное поражение от «Полесья-2» со счетом 1:5.