Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Украинский клуб рискует не сыграть в чемпионате из-за финансовых проблем
Украина. Вторая лига
16 октября 2025, 18:01 |
984
0

Украинский клуб рискует не сыграть в чемпионате из-за финансовых проблем

Матч Второй лиги ФК «Лесное» и «Ужгорода» может не состояться 19 октября

ФК Лесное

Представитель Второй лиги Украины – ФК «Лесное» – рискует не сыграть в ближайшем матче чемпионата, который состоится 19 октября. Об этом сообщила SportArena.

По информации источника, клуб из Киевской области столкнулся с огромными финансовыми проблемами, из-за которых под угрозой находится будущая судьба коллектива.

Недавно главный тренер Александр Рябоконь прекратил сотрудничество с ФК «Лесное», а после своего увольнения рассказал, что не получил ни единой выплаты за свою работу. Финансовые трудности подтвердил и директор Виктор Зелинский.

В составе клуба выступают несколько известных игроков – например, бывшие футболисты киевского «Динамо» Денис Гармаш и Сергей Рыбалка.

После 12 сыгранных туров ФК «Лесное» набрал 20 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице. Отставание от лидера составляет четыре очка. В предыдущем матче команда на домашней арене потерпело разгромное поражение от «Полесья-2» со счетом 1:5.

По теме:
Динамо и ЛНЗ сыграют 9 ноября. Стали известны даты матчей 12-го тура УПЛ
Полузащитник Оболони: «Каждый день чувствую, как приближаюсь к возвращению»
У Йовичевича были варианты продолжения карьеры в Украине
чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Лесное Александр Рябоконь финансы долги Ужгород
Николай Титюк Источник: Sportarena
