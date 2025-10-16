Украинский тренер: «Там я не получил ни одной зарплаты»

Украинский тренер «Левого Берега» Александр Рябоконь в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказа о расторжении контракт с ФК «Лесное»:

– С руководством ФК «Лесное» у нас были определенные договоренности, и поскольку они не выполнялись, то решили по обоюдному согласию сторон прекратить сотрудничество.

– И на каких условиях был расторгнут контракт?

– За те три месяца, что я возглавлял «Лесное», не получил ни одной зарплаты, но учитывая, в каком затруднительном положении оказалась эта команда, решил не требовать компенсации. Только дальше у нас – разные пути, и пользуясь случаем, хочу пожелать этому клубу удержаться на плаву. Потому что, насколько мне известно, сейчас команда даже не тренируется, а на очереди – дальний выезд в Ужгород.