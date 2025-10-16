Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украинский тренер: «Там я не получил ни одной зарплаты»
Украина. Первая лига
16 октября 2025, 16:06 | Обновлено 16 октября 2025, 16:09
Александр Рябоконь рассказал о расторжении контракт с ФК «Лесное»

Александр Рябоконь

Украинский тренер «Левого Берега» Александр Рябоконь в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказа о расторжении контракт с ФК «Лесное»:

– С руководством ФК «Лесное» у нас были определенные договоренности, и поскольку они не выполнялись, то решили по обоюдному согласию сторон прекратить сотрудничество.

– И на каких условиях был расторгнут контракт?

– За те три месяца, что я возглавлял «Лесное», не получил ни одной зарплаты, но учитывая, в каком затруднительном положении оказалась эта команда, решил не требовать компенсации. Только дальше у нас – разные пути, и пользуясь случаем, хочу пожелать этому клубу удержаться на плаву. Потому что, насколько мне известно, сейчас команда даже не тренируется, а на очереди – дальний выезд в Ужгород.

Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
