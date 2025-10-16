«Хотим вернуться в УПЛ». Рябоконь – о новом этапе в Левом Берегу

Александру Рябоконю уже и раньше приходилось в разгар сезона менять команды. В 2008 году это было с «Десной», которая под его руководством заставила считаться с собой даже в элитном дивизионе.

И вот сейчас очередной вызов для опытного тренера, который в октябре покинул второлиговое «Лесное», возглавив перволиговый «Левый Берег».

В беседе с корреспондентом Sport.ua Александр Рябоконь рассказал, что побудило его к смене «прописки»:

– С руководством ФК «Лесное» у нас были определенные договоренности, и поскольку они не выполнялись, то решили по обоюдному согласию сторон прекратить сотрудничество.

– И на каких условиях был расторгнут контракт?

– За те три месяца, что я возглавлял «Лесное», не получил ни одной зарплаты, но учитывая, в каком затруднительном положении оказалась эта команда, решил не требовать компенсации. Только дальше у нас – разные пути, и пользуясь случаем, хочу пожелать этому клубу удержаться на плаву. Потому что, насколько мне известно, сейчас команда даже не тренируется, а на очереди – дальний выезд в Ужгород.

– Когда поступило предложение возглавить «Левый Берег», вы долго размышляли?

– Нет. После разговора с президентом ФК Николаем Лавренко сразу дал согласие на подписание двухлетнего контракта.

– Зная амбиции Лавренко и ваши, легко догадаться о задачах «Левого берега» на текущий сезон.

– Будем прилагать усилия, чтобы вернуться в УПЛ. И хотя сейчас мы заметно отстаем от главных претендентов на повышение в классе – «Буковины» и «Черноморца», однако еще есть шанс пробиться в элиту через переходные матчи с аутсайдерами УПЛ. Для этого нужно занять 3 или 4 места в Первой лиге, что вполне реально.

– Кто ваши ближайшие помощники в «Левом Берегу»?

– Олег Томашевский, который работал со мной в тех командах, которые я возглавлял, и известный в прошлом футболист Николай Ищенко.

– Вы заменили у руля Вячеслава Нивинского, который исполнял обязанности главного тренера.

– Он вернулся во второлиговый «Левый Берег–2».

– По стилистике «Левый Берег» близок к стилю игры, который вам импонирует?

– Нет, я всегда делал ставку на 4–3–3, с активными вингерами, «Левый Берег» играет несколько иначе. Поскольку наше сотрудничество только началось, то будем отрабатывать те схемы, которые приносят наибольшую пользу команде.

– Под вашим руководством киевляне уже записали в свой актив две победы – с одинаковым счетом – 2:0 над «Подольем» и «Ворсклой». После какого из матчей у вас было меньше претензий к подопечным?

– Остался доволен защитниками, к игрокам других амплуа есть вопросы. Но главное, что ребята порадовали самоотдачей, старанием, и это помогло завоевать ценные 6 очков.

– С кем-то из подопечных ваши пути уже пересекались?

– С Андреем Якимивым в «Десне». Еще с несколькими игроками был знаком по спаррингам, где они выступали в составе соперников. Того кадрового потенциала, который есть сейчас в «Левом Берегу», хватит, чтобы доиграть до завершения первой части сезона, а уже потом будем думать об усилении.

– Возможно ли появление зимой в «Левом Берегу» кого-то из ваших бывших подопечных по «Лесному»?

– Все возможно, но сейчас главное достойно сыграть в тех матчах, что остались до перерыва. Тем более, что уже скоро нам выяснять отношения с соседями по турнирной таблице: «Черноморцем», «Ингульцем», «Агробизнесом». В таких случаях говорят, что в каждом из поединков на кону шесть очков.

Одним из наших «козырей» является то, что для качественной подготовки нам созданы все условия, и поэтому многое будет зависеть от нас.

Ранее «Левый Берег» объявил о пополнении в тренерском штабе.