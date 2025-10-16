Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Хотим вернуться в УПЛ». Рябоконь – о новом этапе в Левом Берегу
Украина. Первая лига
16 октября 2025, 14:39 | Обновлено 16 октября 2025, 14:47
271
0

«Хотим вернуться в УПЛ». Рябоконь – о новом этапе в Левом Берегу

У нового тренера «Левого Берега» – амбициозные планы

16 октября 2025, 14:39 | Обновлено 16 октября 2025, 14:47
271
0
«Хотим вернуться в УПЛ». Рябоконь – о новом этапе в Левом Берегу
ФК Левый Берег. Александр Рябоконь

Александру Рябоконю уже и раньше приходилось в разгар сезона менять команды. В 2008 году это было с «Десной», которая под его руководством заставила считаться с собой даже в элитном дивизионе.

И вот сейчас очередной вызов для опытного тренера, который в октябре покинул второлиговое «Лесное», возглавив перволиговый «Левый Берег».

В беседе с корреспондентом Sport.ua Александр Рябоконь рассказал, что побудило его к смене «прописки»:

– С руководством ФК «Лесное» у нас были определенные договоренности, и поскольку они не выполнялись, то решили по обоюдному согласию сторон прекратить сотрудничество.

– И на каких условиях был расторгнут контракт?

– За те три месяца, что я возглавлял «Лесное», не получил ни одной зарплаты, но учитывая, в каком затруднительном положении оказалась эта команда, решил не требовать компенсации. Только дальше у нас – разные пути, и пользуясь случаем, хочу пожелать этому клубу удержаться на плаву. Потому что, насколько мне известно, сейчас команда даже не тренируется, а на очереди – дальний выезд в Ужгород.

– Когда поступило предложение возглавить «Левый Берег», вы долго размышляли?

– Нет. После разговора с президентом ФК Николаем Лавренко сразу дал согласие на подписание двухлетнего контракта.

– Зная амбиции Лавренко и ваши, легко догадаться о задачах «Левого берега» на текущий сезон.

– Будем прилагать усилия, чтобы вернуться в УПЛ. И хотя сейчас мы заметно отстаем от главных претендентов на повышение в классе – «Буковины» и «Черноморца», однако еще есть шанс пробиться в элиту через переходные матчи с аутсайдерами УПЛ. Для этого нужно занять 3 или 4 места в Первой лиге, что вполне реально.

– Кто ваши ближайшие помощники в «Левом Берегу»?

– Олег Томашевский, который работал со мной в тех командах, которые я возглавлял, и известный в прошлом футболист Николай Ищенко.

– Вы заменили у руля Вячеслава Нивинского, который исполнял обязанности главного тренера.

– Он вернулся во второлиговый «Левый Берег–2».

– По стилистике «Левый Берег» близок к стилю игры, который вам импонирует?

– Нет, я всегда делал ставку на 4–3–3, с активными вингерами, «Левый Берег» играет несколько иначе. Поскольку наше сотрудничество только началось, то будем отрабатывать те схемы, которые приносят наибольшую пользу команде.

– Под вашим руководством киевляне уже записали в свой актив две победы – с одинаковым счетом – 2:0 над «Подольем» и «Ворсклой». После какого из матчей у вас было меньше претензий к подопечным?

– Остался доволен защитниками, к игрокам других амплуа есть вопросы. Но главное, что ребята порадовали самоотдачей, старанием, и это помогло завоевать ценные 6 очков.

– С кем-то из подопечных ваши пути уже пересекались?

– С Андреем Якимивым в «Десне». Еще с несколькими игроками был знаком по спаррингам, где они выступали в составе соперников. Того кадрового потенциала, который есть сейчас в «Левом Берегу», хватит, чтобы доиграть до завершения первой части сезона, а уже потом будем думать об усилении.

– Возможно ли появление зимой в «Левом Берегу» кого-то из ваших бывших подопечных по «Лесному»?

– Все возможно, но сейчас главное достойно сыграть в тех матчах, что остались до перерыва. Тем более, что уже скоро нам выяснять отношения с соседями по турнирной таблице: «Черноморцем», «Ингульцем», «Агробизнесом». В таких случаях говорят, что в каждом из поединков на кону шесть очков.

Одним из наших «козырей» является то, что для качественной подготовки нам созданы все условия, и поэтому многое будет зависеть от нас.

Ранее «Левый Берег» объявил о пополнении в тренерском штабе.

По теме:
Кристиан БИЛОВАР: «Мы с Суркисом можем пообщаться на разные темы»
Шахтер начал внутреннее расследование против Ефима Конопли
БИЛОВАР: «Люди думают, что Суркис говорит, кого ставить в старт Динамо»
Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Александр Рябоконь инсайд Левый Берег Киев
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игрок Шахтера поставил лайк видео с жириновским. Уже дал комментарий
Футбол | 16 октября 2025, 13:54 64
Игрок Шахтера поставил лайк видео с жириновским. Уже дал комментарий
Игрок Шахтера поставил лайк видео с жириновским. Уже дал комментарий

Ефим Конопля отличился неоднозначным поступком

Кто для сине-желтых? Возможные соперники Украины в плей-офф отбора ЧМ
Футбол | 16 октября 2025, 06:23 47
Кто для сине-желтых? Возможные соперники Украины в плей-офф отбора ЧМ
Кто для сине-желтых? Возможные соперники Украины в плей-офф отбора ЧМ

Вероятнее всего, команда Реброва займет второе место в группе

Фабио КАПЕЛЛО: «Этот украинец не является игроком топ-уровня»
Футбол | 16.10.2025, 09:54
Фабио КАПЕЛЛО: «Этот украинец не является игроком топ-уровня»
Фабио КАПЕЛЛО: «Этот украинец не является игроком топ-уровня»
Барса готовит бесплатный трансфер нападающего гранда. Состоялись переговоры
Футбол | 16.10.2025, 14:25
Барса готовит бесплатный трансфер нападающего гранда. Состоялись переговоры
Барса готовит бесплатный трансфер нападающего гранда. Состоялись переговоры
Динамо запретило сыну легенды Динамо играть в следующем матче
Футбол | 16.10.2025, 09:22
Динамо запретило сыну легенды Динамо играть в следующем матче
Динамо запретило сыну легенды Динамо играть в следующем матче
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо
Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо
14.10.2025, 16:23 132
Футбол
Закономерное поражение. Сборная Украины U-21 проиграла хорватам
Закономерное поражение. Сборная Украины U-21 проиграла хорватам
14.10.2025, 20:56 32
Футбол
Теренса Кроуфорда предупредили, что только один боксер в мире его победит
Теренса Кроуфорда предупредили, что только один боксер в мире его победит
15.10.2025, 00:44 1
Бокс
Дубль и рекорд Роналду. Португалия упустила победу над Венгрией на 90+1-й
Дубль и рекорд Роналду. Португалия упустила победу над Венгрией на 90+1-й
14.10.2025, 23:45
Футбол
Обалдеть! Стало известно, сколько игрок Динамо Бленуце задонатил на ВСУ
Обалдеть! Стало известно, сколько игрок Динамо Бленуце задонатил на ВСУ
15.10.2025, 07:29 210
Футбол
Игорь СУРКИС: «К сожалению, наш футбол понес тяжелую утрату»
Игорь СУРКИС: «К сожалению, наш футбол понес тяжелую утрату»
15.10.2025, 07:56 4
Футбол
Барселона разгромила Рому в Лиге чемпионов. Челси отгрузил 4 мяча Парижу
Барселона разгромила Рому в Лиге чемпионов. Челси отгрузил 4 мяча Парижу
16.10.2025, 06:05
Футбол
Динамо скоро получит подкрепление в лице футболиста сборной Украины
Динамо скоро получит подкрепление в лице футболиста сборной Украины
14.10.2025, 09:30 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем