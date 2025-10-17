Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Франции
ПСЖ
17.10.2025 21:45 - : -
Страсбург
Франция
ПСЖ – Страсбург. Прогноз и анонс на матч чемпионат Франции

Поединок состоится 17 октября и начнется в 21:45 по Киеву

ПСЖ – Страсбург. Прогноз и анонс на матч чемпионат Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

17 октября на «Парк де Пренс» пройдет матч 8-го тура Лиги 1 Франции, в котором ПСЖ встретится со Страсбургом. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

ПСЖ

Команда возвышается над всеми остальными во французском футболе. И, в очередной раз собрав весь комплект внутренних трофеев, в начале лета она добилась главной цели, что была сформулировала нынешними, амбициозными и богатыми, ближневосточными владельцами: Луис Энрике выиграл Лигу чемпионов. Летом еще и Суперкубок УЕФА прибавили, правда, для этого нужно было драматично отыгрываться с Тоттенхэмом, дожимая его в серии пенальти. А до этого были разгром от Челси в финале клубного чемпионата мира.

Сейчас для столичного клуба в приоритете остается Лига чемпионов. И там все в порядке: 4:0 с Аталантой и 2:1 в Каталонии с Барселоной. Но на внутренней арене уже бывали осечке: Марселю и вовсе проиграли, Лиллю в крайнем туре позволили в крайнем туре позволили отыграться на 85-й минуте на 1:1.

Страсбург

Клуб попал в руки тем же американским инвесторам во главе с Боули, что и Челси. И, как и англичане, тоже показал долгожданный прогресс в прошлом сезоне, набрав 57 очков. Правда, шестое место, по дополнительным показателям, уступили Лиону. Все же пытались отобрать у него право сыграть в Лиге Европы, но соперник отстоял свое право выступать в более рейтинговом турнире.

В итоге подопечные Лиама Росеньора ограничиваются Лигой конференций - там в квалификации выбили Брондбю, а основной раунд начали в Братиславе победой 2:1 со Слованом. При этом не падают темпы и в чемпионате. Там проиграли Монако и Марселю, но остальные матчи при этом закончили победами, что позволяет идти фактически деля второе место и отставая на очко от парижан.

Статистика личных встреч

Парижане, конечно же, доминировали в этой паре. Но в мае они уступили этому противнику.

Прогноз

Букмекерские конторы закономерно считают фаворитом пары столичный гранд, и дома он должен побеждать. Но мотивации у Забарного и компании в Лиге 1 не особенно много - ставим на гостей с форой +2 гола (коэффициент - 1,63).

Прогноз Sport.ua
ПСЖ
17 октября 2025 -
21:45
Страсбург
