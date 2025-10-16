Названа стоимость билетов на матчи ЧМ-2026. Это космос
Стоимость входного билета сильно выросла по сравнению с прошлым мундиалем
Стоимость билетов на игры чемпионата мира 2026 года зашкаливают – они сильно выросли по сравнению с прошлым мундиалем.
Как пишет британский таблоид The Telegraph, стартовая цена на матч-открытие составляет 370 долларов, самый дорогой билет можно будет найти за 1800 долларов. На катарском чемпионате мира 2022 года самый дешевый билет на матч-открытие можно было купить всего за 55 долларов, самый дорогой обходился фанатам в чуть больше 600 долларов.
На финальную игру турнира будущего года билеты можно будет приобрести по космическим ценам. Самые дешевый тикет обойдется болельщикам в 2000 долларов. Средняя цена билета составит, по данным издания, почти 4000 долларов.
Ранее 21 сборная оформила путевки на чемпионат мира 2026 года. Три национальные команды гарантировали себе участие на турнире в качестве организаторов. На прошлом чемпионате мира победу одержала сборная Аргентины. В финале турнира команда Лионеля Месси встречалась со сборной Франции и вырвала победу в сумасшедшем матче в серии пенальти – 4:2 (3:3).
