Отбор на ЧМ-2026. 21 сборная уже вышла на чемпионат мира
А в Европе продолжают ждать первого участника
Отбор к ЧМ-2026 в Европе еще продолжается, однако на других континентах и в других регионах многие сборные уже гарантировали себе выход на чемпионат мира.
Всего на ЧМ уже вышла 21 команда, в том числе три сборные получили места на турнире автоматически в качестве организаторов.
Отметим сразу двух дебютантов – сборные Узбекистана и Иордании впервые попали в финальную часть ЧМ.
Кто уже вышел на чемпионат мира
США
Сколько раз были на ЧМ: 11
Лучший результат: третье место в 1930 году
Канада
Сколько раз были на ЧМ: 2
Лучший результат: вылет на групповом этапе в 1986 и 2022 годах
Мексика
Сколько раз были на ЧМ: 17
Лучший результат: четвертьфиналы в 1970 и 1986 годах
Япония
Сколько раз были на ЧМ: 7
Лучший результат: 1/8 финала в 2002, 2010, 2018 и 2022 годах
Новая Зеландия
Сколько раз были на ЧМ: 2
Лучший результат: вылет на групповом этапе в 1982 и 2010 годах
Иран
Сколько раз были на ЧМ: 6
Лучший результат: вылет на групповом этапе в 1978, 1998, 2006, 2014, 2018 и 2022 годах
Аргентина
Сколько раз были на ЧМ: 18
Лучший результат: чемпионы в 1978, 1986 и 2022 годах
ЧМ-2026 будет первым, где в финальной части турнира сыграют 48 сборных.
Узбекистан
Сколько раз были на ЧМ: не участвовали
Лучший результат: 2026
Южная Корея
Сколько раз были на ЧМ: 11
Лучший результат: четвертое место в 2002 году
Иордания
Сколько раз были на ЧМ: не участвовали
Лучший результат: 2026
Австралия
Сколько раз были на ЧМ: 6
Лучший результат: 1/8 финала в 2006 и 2022 в годах
Бразилия
Сколько раз были на ЧМ: 22
Лучший результат: чемпионы в 1958, 1962, 1970, 1994 и 2002 годах
Эквадор
Сколько раз были на ЧМ: 4
Лучший результат: 1/8 финала в 2006 году
Уругвай
Сколько раз были на ЧМ: 14
Лучший результат: чемпионы в 1930 и 1950 годах
Парагвай
Сколько раз были на ЧМ: 8
Лучший результат: четвертьфинал в 2010 году
Колумбия
Сколько раз были на ЧМ: 6
Лучший результат: четвертьфинал в 2014 году
Марокко
Сколько раз были на ЧМ: 6
Лучший результат: 4-е место в 2022 году
Тунис
Сколько раз были на ЧМ: 6
Лучший результат: вылет на групповом этапе в 1978, 1998, 2002, 2006, 2018 и 2022 годах
Египет
Сколько раз были на ЧМ: три
Лучший результат: групповой этап в 1934, 1990 и 2018 годах
Алжир
Сколько раз были на ЧМ: четыре
Лучший результат: 1/16 финала в 2014 году
Гана
Сколько раз были на ЧМ: четыре
Лучший результат: четвертьфинал в 2010 году
Наибольшим количеством команд будет представлена Европа (16), далее идут Африка (9 сборных + одна сборная в интерконтинентальном плей-офф), Азия (8 сборных + одна сборная в интерконтинентальном плей-офф), Южная Америка (6 сборных + одна сборная в интерконтинентальном плей-офф), Северная Америка (три сборные + 2 сборные в интерконтинентальном плей-офф, США, Канада и Мексика не учитываются) и Океания (1 сборная + 1 сборная в интерконтинентальном плей-офф).
