Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Манчестер Сити представил уникальную форму с NFC-чипом
Англия
15 октября 2025, 15:41 | Обновлено 15 октября 2025, 16:01
238
0

ФОТО. Манчестер Сити представил уникальную форму с NFC-чипом

Форма создана в сотрудничестве с EA SPORTS FC и появится в игре FC 26

15 октября 2025, 15:41 | Обновлено 15 октября 2025, 16:01
238
0
ФОТО. Манчестер Сити представил уникальную форму с NFC-чипом

«Манчестер Сити» совместно с PUMA и EA SPORTS FC представили новую специальную форму, которая объединяет физический и цифровой футбольный мир. Впервые в истории на футбольной форме размещен NFC-чип, позволяющий фанатам получить доступ к эксклюзивному контенту в EA SPORTS FC 26 и бонусам от клуба и партнеров.

Больше новостей киберспорта читайте в Telegram-канале Киберспорт на Sport.ua

В центре дизайна лежит символ Ман Сити и узнаваемый элемент бренда клуба. Темно-зеленая основа с металлическими бирюзовыми треугольными графическими элементами сочетается с заметным гербом, в котором виден NFC-чип.

Форма появится в EA FC 26 с 24 октября в режимах Kick Off, Career и Club Mode, а также в FUT с 19 ноября по 19 января 2026 года. Команда дебютирует в новой форме в матче Лиги чемпионов против «Вильярреала» 21 октября.


По теме:
NAVI – Imperial. Thunderpick WC. Групповой этап. Смотри онлайн. LIVE
В возрасте 37 лет умер легендарный японский игрок по Counter-Strike
Украинская команда fnatic вышла в плей-офф турнира в Шанхае по CS2
Манчестер Сити EA Sports FC киберспорт футбол
Максим Черницын Источник: ФК Манчестер Сити
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сафонов принял судьбоносное решение из-за Забарного
Футбол | 15 октября 2025, 00:10 1
Сафонов принял судьбоносное решение из-за Забарного
Сафонов принял судьбоносное решение из-за Забарного

Вратарь хочет уйти зимой

Александр Шовковский получит долгожданное усиление в Динамо
Футбол | 15 октября 2025, 08:52 0
Александр Шовковский получит долгожданное усиление в Динамо
Александр Шовковский получит долгожданное усиление в Динамо

Анхель Торрес скоро вернется к тренировкам

Йожеф Сабо признался, что ему не понравилось в матче Украины и Азербайджана
Футбол | 15.10.2025, 10:50
Йожеф Сабо признался, что ему не понравилось в матче Украины и Азербайджана
Йожеф Сабо признался, что ему не понравилось в матче Украины и Азербайджана
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона продлила контракт с капитаном
Футбол | 15.10.2025, 15:43
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона продлила контракт с капитаном
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона продлила контракт с капитаном
Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо
Футбол | 14.10.2025, 16:23
Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо
Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Об этих игроках сборной Украины уже можно забыть»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Об этих игроках сборной Украины уже можно забыть»
14.10.2025, 07:45 2
Футбол
Все ждут решение Усика. Супертяж нацелился на титул украинца
Все ждут решение Усика. Супертяж нацелился на титул украинца
14.10.2025, 00:01
Бокс
Обалдеть! Стало известно, сколько игрок Динамо Бленуце задонатил на ВСУ
Обалдеть! Стало известно, сколько игрок Динамо Бленуце задонатил на ВСУ
15.10.2025, 07:29 153
Футбол
Леонид БУРЯК: «Что он делает в сборной Украины? Не люблю таких футболистов»
Леонид БУРЯК: «Что он делает в сборной Украины? Не люблю таких футболистов»
14.10.2025, 08:25 13
Футбол
Турнирные таблицы ЧМ-2026. На каком месте Украина после двух подряд побед
Турнирные таблицы ЧМ-2026. На каком месте Украина после двух подряд побед
14.10.2025, 06:23 20
Футбол
Тайсон Фьюри принял решение о трилогии с Александром Усиком
Тайсон Фьюри принял решение о трилогии с Александром Усиком
15.10.2025, 09:13 2
Бокс
Дубль и рекорд Роналду. Португалия упустила победу над Венгрией на 90+1-й
Дубль и рекорд Роналду. Португалия упустила победу над Венгрией на 90+1-й
14.10.2025, 23:45
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем