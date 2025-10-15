ФОТО. Манчестер Сити представил уникальную форму с NFC-чипом

«Манчестер Сити» совместно с PUMA и EA SPORTS FC представили новую специальную форму, которая объединяет физический и цифровой футбольный мир. Впервые в истории на футбольной форме размещен NFC-чип, позволяющий фанатам получить доступ к эксклюзивному контенту в EA SPORTS FC 26 и бонусам от клуба и партнеров.

В центре дизайна лежит символ Ман Сити и узнаваемый элемент бренда клуба. Темно-зеленая основа с металлическими бирюзовыми треугольными графическими элементами сочетается с заметным гербом, в котором виден NFC-чип.

Форма появится в EA FC 26 с 24 октября в режимах Kick Off, Career и Club Mode, а также в FUT с 19 ноября по 19 января 2026 года. Команда дебютирует в новой форме в матче Лиги чемпионов против «Вильярреала» 21 октября.





