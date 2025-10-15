Вечером 14 октября продолжилась квалификация ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

В этот игровой день сыгран матч между Ирландией и Арменией.

Единственный гол для Ирландии забил форвард Ромы Эван Фергюсон на 70-й минуте.

🏆 Квалификация ЧМ-2026. 14 октября

21:45. Ирландия – Армения – 1:0

Гол: Эван Фергюсон, 70

Видео голов и обзор матча