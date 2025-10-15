Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ирландия – Армения – 1:0. Как забил Эван Фергюсон. Видео голов и обзор
ЧМ. Квалификация. Европа
Ирландия
14.10.2025 21:45 – FT 1 : 0
Армения
Чемпионат мира
15 октября 2025, 03:59 | Обновлено 15 октября 2025, 04:25
12
0

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 14 октября продолжилась квалификация ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

В этот игровой день сыгран матч между Ирландией и Арменией.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол для Ирландии забил форвард Ромы Эван Фергюсон на 70-й минуте.

🏆 Квалификация ЧМ-2026. 14 октября

21:45. Ирландия – Армения – 1:0

Гол: Эван Фергюсон, 70

Видео голов и обзор матча

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Эван Фергюсон (Ирландия), асcист Уилл Смоллбон.
52’
Тигран Барсегян (Армения) получает красную карточку.
Эван Фергюсон сборная Ирландии по футболу ЧМ-2026 по футболу сборная Армении по футболу видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
