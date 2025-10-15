Чемпионат мира15 октября 2025, 03:59 | Обновлено 15 октября 2025, 04:25
12
0
Ирландия – Армения – 1:0. Как забил Эван Фергюсон. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026
15 октября 2025, 03:59 | Обновлено 15 октября 2025, 04:25
12
0
Вечером 14 октября продолжилась квалификация ЧМ-2026 в зоне УЕФА.
В этот игровой день сыгран матч между Ирландией и Арменией.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Единственный гол для Ирландии забил форвард Ромы Эван Фергюсон на 70-й минуте.
🏆 Квалификация ЧМ-2026. 14 октября
21:45. Ирландия – Армения – 1:0
Гол: Эван Фергюсон, 70
Видео голов и обзор матча
События матча
70’
ГОЛ ! Мяч забил Эван Фергюсон (Ирландия), асcист Уилл Смоллбон.
52’
Тигран Барсегян (Армения) получает красную карточку.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 15 октября 2025, 03:01 1
Поединок состоится 15 октября и начнется в 04:00 по Киеву
Футбол | 14 октября 2025, 16:23 111
Биловар утверждает, что тот перевел средства на помощь ВСУ
Футбол | 14.10.2025, 06:23
Футбол | 14.10.2025, 22:34
Футбол | 14.10.2025, 07:45
Комментарии 0
Популярные новости
13.10.2025, 00:02 8
14.10.2025, 07:41 1
14.10.2025, 18:59 6
13.10.2025, 21:50 1
13.10.2025, 07:50 8
14.10.2025, 00:01
13.10.2025, 23:30
13.10.2025, 07:22 2