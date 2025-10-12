Во вторник, 14 октября состоится поединок квалификации на чемпионат мира между сборными Ирландии и Армении. По киевскому времени игра начнется в 21:45.

Ирландия

В предыдущем сезоне Лиги наций коллектив выступил не слишком удачно. Ирландцам удалось завоевать 6 очков и занять 3-е место группы с Англией, Грецией и Финляндией, изза которого они были вынуждены играть в переходных поединках за сохранение прописки. Однако там Ирландия без особых проблем одолела Болгарию и осталась в дивизионе В.

Текущая квалификация проходит для команды также не лучшим образом – за 3 поединка ирландцы сыграли вничью с Венгрией и потерпели поражение от Армении и Португалии. С 1 баллом на счету коллектив занимает последнее место квартета на данный момент.

Армения

Не слишком уверенными выглядели армяне в предыдущем сезоне Лиги наций. Однако даже 7 очков коллектива было достаточно, чтобы занять 2-е место группы и получить право играть в переходных матчах за повышение. Но там Армению уже ждала Грузия, которая смогла одолеть трехцветных с общим счетом 9:1.

На текущем отборе кавказцы одолели ту же Ирландию и потерпели поражение от Португалии и Венгрии. 3 набранных балла позволяют коллективу занимать 3-ю строчку таблицы собственной группы.

Личные встречи

Начиная с 2022 года, клубы пересекались между собой трижды. 2 раза победу одерживала Армения, а еще в 1 игре победила Ирландия.

Интересные факты

Армения не одержала победы ни в одном из последних 4-х выездных поединках.

Ирландия не может сохранить ворота сухими уже в течение 6 официальных игр.

Ни в одной из последних 12 игр Ирландия не забила больше, чем 2 мяча.

Прогноз

Я поставлю на тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.88.