14 октября сборные Турции и Грузии провели матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе E.

Команды сыграли на стадионе в городе Коджаэли. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

ЧМ-2026. Квалификация

Группа E. 14 октября

Турция – Грузия – 4:1

Голы: Йылдыз, 14, Демирал, 22, 52, Акгюн, 35 – Кочорашвили, 65

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Йылдыз, 14 мин.

ГОЛ! 2:0 Демирал, 22 мин.

ГОЛ! 3:0 Акгюн, 35 мин.

ГОЛ! 4:0 Демирал, 52 мин.

ГОЛ! 4:1 Кочорашвили, 65 мин.