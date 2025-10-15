Турция – Грузия – 4:1. Как Демирал оформил дубль. Видео голов и обзор матча
14 октября сборные Турции и Грузии провели матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе E.
Команды сыграли на стадионе в городе Коджаэли. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.
ЧМ-2026. Квалификация
Группа E. 14 октября
Турция – Грузия – 4:1
Голы: Йылдыз, 14, Демирал, 22, 52, Акгюн, 35 – Кочорашвили, 65
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0 Йылдыз, 14 мин.
ГОЛ! 2:0 Демирал, 22 мин.
ГОЛ! 3:0 Акгюн, 35 мин.
ГОЛ! 4:0 Демирал, 52 мин.
ГОЛ! 4:1 Кочорашвили, 65 мин.
События матча
