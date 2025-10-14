Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Турция – Грузия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
ЧМ. Квалификация. Европа
Турция
14.10.2025 21:45 - : -
Грузия
Чемпионат мира
14 октября 2025, 14:36 | Обновлено 14 октября 2025, 14:38
Турция – Грузия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира

Встреча состоится 14 октября и начнется в 21:45 по Киеву

Турция – Грузия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine

14 октября на Йилдиз Энтегре Коджаэли Стэдиюму пройдет матч отбора на чемпионат мира в Европе, в котором встретятся национальные сборные Турции и Грузии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Турция

Команда явно получила плюс от того, что в качестве главного тренера два года назад избрали Монтеллу. Тот сразу вывел подопечных на Евро напрямую, а уже там при яркой игре добрался до четвертьфинала. Потом был успех и в Лиге Наций - все-таки первое место в группе уступили валлийцам, но зато потом в марте дважды в плей-офф обыграли крепкую вроде бы Венгрию, забивая ей по трижды.

В квалификации уже понятно уровень потенциала этой сборной. Она оказалась беззуба против фаворита, Испании, проиграв дома 0:6. Но с обоими другими, более простыми, противниками получалось выжимать максимум. Сначала в Тбилиси получилось забить трижды к 52-й минуте, в итоге выиграв 3:2. А в прошлом туре покуражились на поле другого соседа, болгар - угомонились только с финальным свистком, оформив 6:1.

Грузия

Сборная при нынешнем наставнике, Саньоле, добилась ключевого прорыва. Пусть и через плей-офф, выиграв серию пенальти после домашнего решающего стыкового матча, но получилось добыть право дебютировать на Евро. И уже там Хвича и компания вышли в плей-офф. Потом была противоречивая Лига Наций, где в плотной борьбе в группе оказались ниже не только чехов, но и украинцев. Зато в плей-аут в марте дважды разгромили армян.

В нынешней квалификации пока что скорее не получается, чем наоборот. Болгарию, конечно, разгромили, 3:0 в сентябре. А с обоими главными конкурентами проиграли, с боем дома Турции 2:3, а в прошлом туре - 0:2 в Испании. Уже понятно, что шансов на первое место нет, а если сейчас будет неудача, то можно ставить крест на отборе в целом.

Статистика личных встреч

Грузины победили только в одном матче из семи при пяти поражениях принципиальному сопернику.

Прогноз

Букмекерские конторы верят, что Монтелла обыграет Саньоля. Ставим на хозяев с форой -1 гол (коэффициент - 1,72).

Турция
14 октября 2025 -
21:45
Грузия
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
