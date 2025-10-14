Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Звезда сборной Украины приступил в тренировкам после травмы
Португалия
14 октября 2025, 20:17 |
461
0

Звезда сборной Украины приступил в тренировкам после травмы

Георгий Судаков вернулся в тренировочный процесс

14 октября 2025, 20:17 |
461
0
Звезда сборной Украины приступил в тренировкам после травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Украинский полузащитник лиссабонской «Бенфики» Георгий Судаков приступил к тренировкам. Об этом сообщает Record.

По информации источника, 23-летний футболист, который получил повреждение во время матча квалификации чемпионата мира между сборными Исландии и Украины, вернулся в расположение клуба и уже приступил к тренировкам. Команда готовится к матчу Кубка Португалии с «Шавешем».

За 17 матчей на клубном уровне в текущем сезоне Георгий дважды отличился забитым мячом, а также отдал три ассиста.

Ранее в Португалии рассказали о перспективах Судакова после травмы в сборной.

По теме:
Экс-арбитр ФИФА высказался о отмененном голе Волошина в ворота Азербайджана
Милевский отреагировал на победу сборной Украины над Азербайджаном
Форвард сборной Азербайджана: «Разницы с Украиной не чувствовалось»
Георгий Судаков Бенфика чемпионат Португалии по футболу Исландия - Украина травма тренировка сборная Украины по футболу
Даниил Кирияка Источник: Record.pt
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лионель МЕССИ: «Я вернусь в Барселону, когда там не будет этого человека»
Футбол | 14 октября 2025, 07:07 3
Лионель МЕССИ: «Я вернусь в Барселону, когда там не будет этого человека»
Лионель МЕССИ: «Я вернусь в Барселону, когда там не будет этого человека»

У аргентинца испорчены отношения с Лапортой

Жирона объяснила, почему решила потратить деньги на Ваната
Футбол | 14 октября 2025, 19:40 0
Жирона объяснила, почему решила потратить деньги на Ваната
Жирона объяснила, почему решила потратить деньги на Ваната

В клубе испугались вылета в Сегунду

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Об этих игроках сборной Украины уже можно забыть»
Футбол | 14.10.2025, 07:45
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Об этих игроках сборной Украины уже можно забыть»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Об этих игроках сборной Украины уже можно забыть»
Турнирные таблицы ЧМ-2026. На каком месте Украина после двух подряд побед
Футбол | 14.10.2025, 06:23
Турнирные таблицы ЧМ-2026. На каком месте Украина после двух подряд побед
Турнирные таблицы ЧМ-2026. На каком месте Украина после двух подряд побед
Кристиан БИЛОВАР: «Ярмоленко лучше знает, как нужно играть на моей позиции»
Футбол | 14.10.2025, 15:26
Кристиан БИЛОВАР: «Ярмоленко лучше знает, как нужно играть на моей позиции»
Кристиан БИЛОВАР: «Ярмоленко лучше знает, как нужно играть на моей позиции»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Все ждут решение Усика. Супертяж нацелился на титул украинца
Все ждут решение Усика. Супертяж нацелился на титул украинца
14.10.2025, 00:01
Бокс
В США подобрали следующего соперника для Усика. Этот боксер вырубил всех
В США подобрали следующего соперника для Усика. Этот боксер вырубил всех
13.10.2025, 06:12 2
Бокс
Решение принято. В Реале определились с ролью Лунина после ухода Куртуа
Решение принято. В Реале определились с ролью Лунина после ухода Куртуа
13.10.2025, 21:50 1
Футбол
Источник: Шовковский принял неожиданное решение в отношении капитана Динамо
Источник: Шовковский принял неожиданное решение в отношении капитана Динамо
13.10.2025, 00:02 8
Футбол
Ребров выбрал стартовый состав сборной Украины на матч с Азербайджаном
Ребров выбрал стартовый состав сборной Украины на матч с Азербайджаном
13.10.2025, 20:17 67
Футбол
Эдди ХИРН: «Аль-Шейх заключит соглашение о самом большом бое на планете»
Эдди ХИРН: «Аль-Шейх заключит соглашение о самом большом бое на планете»
13.10.2025, 07:22 2
Бокс
Предложение сделано. Ямаль может покинуть Барселону за 400 млн евро
Предложение сделано. Ямаль может покинуть Барселону за 400 млн евро
12.10.2025, 20:45
Футбол
Промоутер: «Это будет самый важный бой в жизни Джошуа. Нельзя проиграть»
Промоутер: «Это будет самый важный бой в жизни Джошуа. Нельзя проиграть»
13.10.2025, 02:21 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем