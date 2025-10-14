Звезда сборной Украины приступил в тренировкам после травмы

Украинский полузащитник лиссабонской «Бенфики» Георгий Судаков приступил к тренировкам. Об этом сообщает Record.

По информации источника, 23-летний футболист, который получил повреждение во время матча квалификации чемпионата мира между сборными Исландии и Украины, вернулся в расположение клуба и уже приступил к тренировкам. Команда готовится к матчу Кубка Португалии с «Шавешем».

За 17 матчей на клубном уровне в текущем сезоне Георгий дважды отличился забитым мячом, а также отдал три ассиста.

Ранее в Португалии рассказали о перспективах Судакова после травмы в сборной.