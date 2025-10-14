В Португалии рассказали о перспективах Судакова после травмы в сборной

17 октября состоится матч 1/32 финала Кубка Португалии, в котором сыграют «Шавеш» и «Бенфика». В этом противостоянии рискует не сыграть полузащитник «орлов» Георгий Судаков, который получил травму в расположении сборной Украины.

Спортивный физиотерапевт Руй Фариа рассказал о перспективах 23-летнего футболиста и его состоянии:

«Судаков травмировал сустав в верхней части плеча, который имеет защитную капсулу. Проблема в разрыве некоторых волокон, что и вызвало растяжение акромиально-ключичного сочленения.

«Бенфика» называет растяжение лёгким, поэтому мы имеем вывих первой степени, который не так опасен, как могло показаться на первый взгляд. По сути, это дополнительный сустав плеча, а не основной.

В первые несколько дней игрок, естественно, будет испытывать дискомфорт и даже некоторую боль, которую можно смягчить с помощью специальной защиты для суставов. Конечно, Георгию понадобятся лекарства. Но восстановление будет относительно быстрым», – сообщил Фариа.

По информации источника, украинский полузащитник имеет все шансы восстановиться до ближайшего поединка, однако главный тренер Жозе Моуриньо не планирует рисковать здоровьем своего подопечного.

По этой причине, возвращение Судакова на поле ожидается после Кубка Португалии, когда лиссабонский клуб сыграет в Лиге чемпионов против английского «Ньюкасла».