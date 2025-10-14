Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Мексика – Эквадор. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Встреча состоится 15 октября и начнется в 05:30 по Киеву

Мексика – Эквадор. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Getty Images/Global Images Ukraine

15 октября на Эстадио Акрон пройдет товарищеский матч, в котором встретятся национальные сборные Мексики и Эквадора. Поединок начнется в 05:30 по киевскому времени.

Мексика

Команда провалилась на прошлом мундиале, впервые за многие десятилетия не сумев выбраться из группы. Но сейчас это, безусловно, один из сильнейших коллективов как минимум в КОНКАКАФ. Да, участие в прошлогоднем Копа Америка обернулось провалом - там не вышли в плей-офф. Но в 2025-м году получилось последовательно победить как в Лиге Наций, так и на Золотом Кубке.

Безусловно, главной задачей для Хавьера Агирре остается получше подготовить своих футболистов к мундиалю, ведь мексиканцы будут представлять одну из стран-организаторок. Пока что в товарищеских осенних поединках сборная проявляет себя посредственно. В сентябре оба матча, с Японией и Южной Кореей, приносили ничьи. Но сейчас было шокирующее поражение, 0:4, от не самых сильных представителей Южной Америки - Колумбии. Любопытно, как отреагирует на подобный провал тренерский штаб.

Эквадор

Сборная после паузы смогла пробиться на прошлый чемпионат мира. Правда, оказалось, что там в квалификации принимал участие футболист, что был натурализирован на основании поданных им поддельных документов. В итоге в Катар поехать позволили, но в новом цикле пришлось стартовать с минус три в очках. Это абсолютно не помешало, и Валенсия и компания показали второй результат из всех, отстав только от Аргентины.

Сейчас, обеспечив себе место на мундиале, команда начинает играть товарищеские поединки. И со США в очередной уже раз в этом году (пятый в шести крайних) заканчивал ничейным исходом. С американцами даже открывали счет, но в итоге ограничились только 1:1.

Статистика личных встреч

Сборные достаточно регулярно играют между собой, правда, в основном в товарищеском формате. В обоих крайних поединках были ничьи, причем нулевые.

Прогноз

Букмекерские конторы лояльны к хозяевам. Но, с учетом формата поединка и того, как сложились предыдущие, ставим на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,67).

Мексика
15 октября 2025 -
05:30
Эквадор
