Чемпионат мира
14 октября 2025, 09:55 |
Ребров признался, почему с Азербайджаном было тяжелее, чем с Исландией

Главный тренер сборной Украины оценил игру своих подопечных в отборе на ЧМ-2026

Ребров признался, почему с Азербайджаном было тяжелее, чем с Исландией
УАФ. Сергей Ребров

Наставник сборной Украины Сергей Ребров оценил игру с Азербайджаном (2:1) и сравнил ее с предыдущим матчем против Исландии (5:3), а также рассказал, почему в Кракове играть было труднее:

– После первого матча в Баку вы обращали внимание на качество поля. В Кракове поле было в хорошем состоянии, но сборная Украины снова имела определенные проблемы в игре.

– Потому что сборная Азербайджана – это, по моему мнению, команда высокого уровня. Они играют очень компактно в обороне. Исландия предоставила нам много пространства, которое мы смогли использовать.

Сегодня пространства не было. Любую команду, которая обороняется компактно, трудно обыграть. Кроме того, мы говорили о том, что сразу пять ключевых игроков атаки у нас травмированы. Именно поэтому и было тяжело.

Не понимаю, почему сборную Азербайджана не уважают. На таком уровне все соперники тяжелые. Не стоит забывать, что клуб из Азербайджана сейчас выступает в Лиге чемпионов, – подытожил Ребров.

Николай Титюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
