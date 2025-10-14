Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Реакция Сергея Реброва после победы сборной Украины в Кракове
Чемпионат мира
14 октября 2025, 09:11 |
«Сине-желтые» с минимальным счетом одолели Азербайджан в поединке четвертого тура

УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал победу национальной команды в непростом поединке, который состоялся 13 октября. В польском Кракове его подопечные победили Азербайджан со счетом 2:1.

Наставник поделился мнением об итоговом результате и признался, что все игроки понимали, насколько важной была эта игра. В матче четвертого тура «сине-желтые» не смогли рассчитывать на пятерых футболистов, которые оказались травмированными. В конце первого тайма повреждения получил еще и защитник Ефим Конопля.

Сборная Украины сыграла четыре тура в отборе, набрала семь баллов и продолжает занимать второе место в турнирной таблице группы D. Лидером квартета остается команда Франции (десять очков).

В ноябре подопечные Реброва проведут два заключительных поединка – против Франции на выезде и Исландии на номинально домашней арене.

