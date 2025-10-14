ГУЦУЛЯК: «Первый гол? Наигрывали розыгрыш, но не на меня. Вышло, как вышло»

Вингер сборной Украины Алексей Гуцуляк прокомментировал победу над Азербайджаном (2:1) в матче квалификации чемпионата мира 2026, в котором он открыл счет:

– Какие впечатления от матча?

– Впечатления отличные, но получился тяжелый матч. Но главное – победа. Хорошо, что победили, эта победа – для всех украинцев и для всех наших воинов. Потому хорошо, что победили.

– У тебя гол плюс пас в матче против Азербайджана, гол в матче против Исландии. Как оцениваешь этот отрезок?

– Оцениваю так: в клубе – плохой отрезок, а в сборной – хороший отрезок.

– Какие эмоции по этому поводу?

– Ну, эмоции какие? Я выполняю свою работу, потому все спокойно, работаем.

– Малиновский ассистировал тебе в эпизоде ​​с первым голом. Перед подачей он показал на дальнюю штангу. Наигрывали такой розыгрыш?

– Наигрывали, но где-то вышло, как вышло. Наигрывали, но не на меня. Ничего страшного.

