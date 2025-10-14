ГУЦУЛЯК: «Первый гол? Наигрывали розыгрыш, но не на меня. Вышло, как вышло»
Алексей прокомментировал победу сборной Украины в матче с Азербайджаном (2:1)
Вингер сборной Украины Алексей Гуцуляк прокомментировал победу над Азербайджаном (2:1) в матче квалификации чемпионата мира 2026, в котором он открыл счет:
– Какие впечатления от матча?
– Впечатления отличные, но получился тяжелый матч. Но главное – победа. Хорошо, что победили, эта победа – для всех украинцев и для всех наших воинов. Потому хорошо, что победили.
– У тебя гол плюс пас в матче против Азербайджана, гол в матче против Исландии. Как оцениваешь этот отрезок?
– Оцениваю так: в клубе – плохой отрезок, а в сборной – хороший отрезок.
– Какие эмоции по этому поводу?
– Ну, эмоции какие? Я выполняю свою работу, потому все спокойно, работаем.
– Малиновский ассистировал тебе в эпизоде с первым голом. Перед подачей он показал на дальнюю штангу. Наигрывали такой розыгрыш?
– Наигрывали, но где-то вышло, как вышло. Наигрывали, но не на меня. Ничего страшного.
@megogo_sport Післяматчевий коментар Олексія Гуцуляка ✍️ #ЧемпіонатСвіту #футбол #Ребров #ЗбірнаУкраїни #Україна ♬ оригінальний звук - MEGOGO Спорт
Видеообзор матча Украина – Азербайджан (2:1)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Полузащитник сборной Украины U-20 не скрывал своего разочарования из-за этой ситуации
Шовковский рассказал, что Денис Попов может скоро восстановиться после травмы