Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ГУЦУЛЯК: «Первый гол? Наигрывали розыгрыш, но не на меня. Вышло, как вышло»
Чемпионат мира
14 октября 2025, 03:24 |
99
0

ГУЦУЛЯК: «Первый гол? Наигрывали розыгрыш, но не на меня. Вышло, как вышло»

Алексей прокомментировал победу сборной Украины в матче с Азербайджаном (2:1)

14 октября 2025, 03:24 |
99
0
ГУЦУЛЯК: «Первый гол? Наигрывали розыгрыш, но не на меня. Вышло, как вышло»
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Гуцуляк

Вингер сборной Украины Алексей Гуцуляк прокомментировал победу над Азербайджаном (2:1) в матче квалификации чемпионата мира 2026, в котором он открыл счет:

– Какие впечатления от матча?

– Впечатления отличные, но получился тяжелый матч. Но главное – победа. Хорошо, что победили, эта победа – для всех украинцев и для всех наших воинов. Потому хорошо, что победили.

– У тебя гол плюс пас в матче против Азербайджана, гол в матче против Исландии. Как оцениваешь этот отрезок?

– Оцениваю так: в клубе – плохой отрезок, а в сборной – хороший отрезок.

– Какие эмоции по этому поводу?

– Ну, эмоции какие? Я выполняю свою работу, потому все спокойно, работаем.

– Малиновский ассистировал тебе в эпизоде ​​с первым голом. Перед подачей он показал на дальнюю штангу. Наигрывали такой розыгрыш?

– Наигрывали, но где-то вышло, как вышло. Наигрывали, но не на меня. Ничего страшного.

@megogo_sport Післяматчевий коментар Олексія Гуцуляка ✍️ #ЧемпіонатСвіту #футбол #Ребров #ЗбірнаУкраїни #Україна ♬ оригінальний звук - MEGOGO Спорт

Видеообзор матча Украина – Азербайджан (2:1)

По теме:
МАЛИНОВСКИЙ: «Победы над Францией и Исландией? Это у букмекеров спросите»
Словакия – Люксембург – 2:0. Квалификация ЧМ-2026. Видео голов, обзор матча
БОНДАРЬ: «Ребров сказал, что все может быть, настраиваемся на первое место»
Алексей Гуцуляк сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу Украина - Азербайджан ЧМ-2026 по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Синчук сказал всю правду о своей дисквалификации на чемпионате мира
Футбол | 13 октября 2025, 11:33 9
Синчук сказал всю правду о своей дисквалификации на чемпионате мира
Синчук сказал всю правду о своей дисквалификации на чемпионате мира

Полузащитник сборной Украины U-20 не скрывал своего разочарования из-за этой ситуации

Динамо скоро получит подкрепление в лице футболиста сборной Украины
Футбол | 14 октября 2025, 00:47 4
Динамо скоро получит подкрепление в лице футболиста сборной Украины
Динамо скоро получит подкрепление в лице футболиста сборной Украины

Шовковский рассказал, что Денис Попов может скоро восстановиться после травмы

Турнирные таблицы ЧМ. Драматичная победа Луческу, сухой лист от Польши
Футбол | 13.10.2025, 06:23
Турнирные таблицы ЧМ. Драматичная победа Луческу, сухой лист от Польши
Турнирные таблицы ЧМ. Драматичная победа Луческу, сухой лист от Польши
Вратарь сборной Украины обиделся на тренера. Он больше не хочет там играть
Футбол | 13.10.2025, 06:59
Вратарь сборной Украины обиделся на тренера. Он больше не хочет там играть
Вратарь сборной Украины обиделся на тренера. Он больше не хочет там играть
Произошла замена. Известна заявка сборной Украины на матч с Азербайджаном
Футбол | 13.10.2025, 10:05
Произошла замена. Известна заявка сборной Украины на матч с Азербайджаном
Произошла замена. Известна заявка сборной Украины на матч с Азербайджаном
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Снова проблемы с аутсайдером. Сборная Украины с трудом обыграла Азербайджан
Снова проблемы с аутсайдером. Сборная Украины с трудом обыграла Азербайджан
13.10.2025, 23:42 217
Футбол
Сенсационный вылет Ронни О'Салливана. Определены пары 1/2 финала в Китае
Сенсационный вылет Ронни О'Салливана. Определены пары 1/2 финала в Китае
12.10.2025, 06:05
Снукер
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
12.10.2025, 06:23 4
Футбол
Иван ГЕЦКО: «Он должен выйти против Азербайджана вместо Ваната»
Иван ГЕЦКО: «Он должен выйти против Азербайджана вместо Ваната»
12.10.2025, 19:52 6
Футбол
РЕБРОВ: «В Баку сильно мешало поле, а теперь будет совсем другая игра»
РЕБРОВ: «В Баку сильно мешало поле, а теперь будет совсем другая игра»
12.10.2025, 18:55 53
Футбол
Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
12.10.2025, 01:23 2
Футбол
Капитан Реала провел беседу с Луниным. Андрей не может в это поверить
Капитан Реала провел беседу с Луниным. Андрей не может в это поверить
13.10.2025, 07:50 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем