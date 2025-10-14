Сергей РЕБРОВ: Это было ненормально, поэтому сделали выводы после перерыва

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал победу над Азербайджаном (2:1) в матче квалификации ЧМ-2026:

«Мои впечатления? Всегда говорят, что вторая игра – она тяжелая. Через два дня, с перелетом, восстановлением... Но, я считаю, что ребята все сделали. Трудно было, всегда трудно ломать такую оборону. Были ошибки, но очень важные три очка.

Отдали мяч? Мы не отдавали. Мы очень сильно прессинговали до забитого мяча. Потом... Это психологически, когда игроки забивают мяч, то они немного отдыхают. Это было сложно, я видел, что до гола все пытались отбирать мяч и создавали моменты. Это была просто пауза на отдых.

Почему не удается сыграть на ноль? Нам вообще не удается сыграть оптимальным составом. Вы сказали перед игрой, что у нас пять игроков травмированы – пять игроков основы, которые не могут участвовать в игре. Есть много повреждений. Однако те игроки, которые приехали сюда, сделали все для победы. Сегодня были очень тяжелые три очка, и я считаю, что мы их заслуживаем.

Замена Конопли? Травма. Ярмолюк также – травма. Гуцуляк тоже – усталость, травма. Очень сложно играть через два дня. Егор восстановился, однако на 90 минут его не хватило.

Очень трудно интенсивно играть второй матч через два дня. Не все получалось со старта второго тайма, но мы нагнетали, создавали моменты и забили этот гол. Этот мяч, который мы пропустили, наверное, очень сильно хотели прессинговать. Мы смотрели после первого тайма этот момент, когда оставляем два против одного... Это ненормально, поэтому сделали выводы после перерыва и во втором тайме такого уже не было.

Почему отдали инициативу соперникам после второго забитого? Усталость? Это не усталость. Вы сами должны понимать, насколько этот матч был важен. Эти три очка были настолько важны, поэтому игроки психологически понимали, что достигли этого результата и пытались его сохранить. Мы не говорили им не прессинговать. Но это трудно. Я считаю, что мы хорошо отыграли второй тайм. Моментов почти не было у наших ворот. Неважно, у кого инициатива... Например, Исландия владела инициативой 70–75% [времени]. Но я считаю, что мы очень качественно сыграли в атаке.

Как оцениваю шансы на выход в плей-офф после ничьей Франции и перед нашими двумя сложными поединками? Ну, во-первых, Исландия еще не обыграла Азербайджан. На том поле, где мы играли, будет очень непросто их переиграть. Считаю, что Азербайджан – очень квалифицированная команда. Сегодня они качественно оборонялись. Для нас очень важно, чтобы восстановились травмированные игроки. Мы вообще не играем оптимальным составом. Для меня очень важно, чтобы игроки вернулись и провели максимум игр перед матчами за сборную».

Видеообзор матча Украина – Азербайджан (2:1)