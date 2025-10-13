Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Словения – Швейцария. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Чемпионат мира
13 октября 2025, 13:40 | Обновлено 13 октября 2025, 13:41
Словения – Швейцария. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира

Поединок состоится 13 октября в 21:45 по Киеву

Словения – Швейцария. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine

13 октября на Стожице пройдет матч отбора на чемпионат мира в Европе, в котором встретятся национальные сборные Словении и Швейцарии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Словения

Команда в прошлом году наконец-то сыграла на большом турнире - вышла на Евро, причем уже там пробивались в плей-офф. И вылетали только по итогам серии пенальти, когда в Португалии Диого Кошта не пропускал даже с точки. Потом в Лиге Наций закончили только третьими, ниже и Австрии, и Норвегии, зато в марте получилось забить единственный мяч в двухматчевом противостоянии со словаками - пусть и только в экстра-тайме.

Квалификация для сборной не складывается. Она в сентябре закончила результативной ничьей прием Швецию и разгромно уступила в Швейцарии. Ну, а на этой неделе была поездка в Косово, в которой нужно было забивать и побеждать, не сделали ни того, ни другого - закончили 0-0. В итоге, если не выиграть сейчас, то шансы на второе место будут нулевыми.

Швейцария

Сборная оставляет при Мурате Якине очень противоречивое впечатление. Были проблемы в прошлом отборе, но в итоге вышли на турнир - а там дошли до четвертьфинала, не только выйдя из группы, но и пройдя в плей-офф Италию. Это сменилось провалом в Лиге Наций, где взяли только два очка и стали последними, серьезно отстав в своей группе против Сербии.

Это все прошлое, а в нынешней квалификации получается показывать стопроцентный результат (более того, с учетом товарищеских матчей, получается довести серию побед до 7 кряду). В том числе в октябре оформили 2-0 на поле, пожалуй, главного своего конкурента - Швецию.

Статистика личных встреч

Словенцы неплохо начинали в начале 2000-х, но потом швейцарцы проиграли в шести из семи поединков при единственном поражении. В том числе выиграли оба крайних очных матча, еще и забивая по трижды.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в преображение хозяев. Гости в 2025-м году на кураже, так что ставим на то, что швейцарцы сумеют снова победить очень удобного для себя соперника (коэффициент - 1,76).

Словения
13 октября 2025 -
21:45
Швейцария
Победа Швейцарии 1.76
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
