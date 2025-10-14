Чемпионат мира14 октября 2025, 02:41 | Обновлено 14 октября 2025, 03:06
6
0
Словения – Швейцария – 0:0. Ничья устроила кантоны. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026
14 октября 2025, 02:41 | Обновлено 14 октября 2025, 03:06
6
0
13 октября состоялись поединки квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.
Швейцария и Словения сыграли в нулевую ничью (0:0).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Швейцария удерживает лидерство в группе (10 очков), далее идут Косово (7), Словения (3), Швеция (1).
🏆 Квалификация ЧМ-2026. 13 октября
21:45. Словения – Швейцария – 0:0
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 октября 2025, 03:24 0
Алексей прокомментировал победу сборной Украины в матче с Азербайджаном (2:1)
Футбол | 13 октября 2025, 23:42 217
Команда Сергея Реброва одержала тяжелую победу
Футбол | 13.10.2025, 20:17
Футбол | 13.10.2025, 07:50
Футбол | 13.10.2025, 06:23
Комментарии 0
Популярные новости
13.10.2025, 06:02 1
12.10.2025, 18:55 53
12.10.2025, 16:05 1
12.10.2025, 08:12 14
12.10.2025, 16:29 9
13.10.2025, 02:21 1
12.10.2025, 07:43 5
12.10.2025, 19:52 6