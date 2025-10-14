Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Словения – Швейцария – 0:0. Ничья устроила кантоны. Видеообзор матча
ЧМ. Квалификация. Европа
Словения
13.10.2025 21:45 – FT 0 : 0
Швейцария
Чемпионат мира
14 октября 2025, 02:41 | Обновлено 14 октября 2025, 03:06
6
0

Словения – Швейцария – 0:0. Ничья устроила кантоны. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

14 октября 2025, 02:41 | Обновлено 14 октября 2025, 03:06
6
0
Словения – Швейцария – 0:0. Ничья устроила кантоны. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

13 октября состоялись поединки квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

Швейцария и Словения сыграли в нулевую ничью (0:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Швейцария удерживает лидерство в группе (10 очков), далее идут Косово (7), Словения (3), Швеция (1).

🏆 Квалификация ЧМ-2026. 13 октября

21:45. Словения – Швейцария – 0:0

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
