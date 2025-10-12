Полесье и Полтава установили новый рекорд сезона в УПЛ
«Полтава» побила собственный рекорд по средней средней дистанции удара по воротам
В матче 8-го тура между «Полесьем» и «Полтавой» (4:0) был обновлен рекорд сезона 2025/26 в УПЛ по самой большой средней дистанции удара по воротам.
Футболисты «Полтавы» нанесли 7 ударов за матч со средней дистанции 26,37 метра.
Что интересно, предыдущий рекорд сезона тоже был установлен «Полтавой». Произошло это в матче 1-го тура с «Рухом» (1:2), в котором полтавчане били со средней дистанции 25,62 метра.
После 8 туров УПЛ «Полтава» имеет 4 очка и занимает 15 место в турнирной таблице.
Следующий матч «горожане» проведут 17 октября в 18:00, когда в рамках 9 тура УПЛ сыграют в Кропивницком с «Оболонью».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Островитяне вырвали победу в последние минуты – 2:1
Украинский полузащитник «Бенфики» может пропустить следующую игру своей команды