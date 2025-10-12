Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Полесье и Полтава установили новый рекорд сезона в УПЛ
Украина. Премьер лига
12 октября 2025, 20:59 | Обновлено 12 октября 2025, 21:01
«Полтава» побила собственный рекорд по средней средней дистанции удара по воротам

ФК Полесье

В матче 8-го тура между «Полесьем» и «Полтавой» (4:0) был обновлен рекорд сезона 2025/26 в УПЛ по самой большой средней дистанции удара по воротам.

Футболисты «Полтавы» нанесли 7 ударов за матч со средней дистанции 26,37 метра.

Что интересно, предыдущий рекорд сезона тоже был установлен «Полтавой». Произошло это в матче 1-го тура с «Рухом» (1:2), в котором полтавчане били со средней дистанции 25,62 метра.

После 8 туров УПЛ «Полтава» имеет 4 очка и занимает 15 место в турнирной таблице.

Следующий матч «горожане» проведут 17 октября в 18:00, когда в рамках 9 тура УПЛ сыграют в Кропивницком с «Оболонью».

Иван Чирко Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
